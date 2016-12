Dieci idee per decorare la tavola di Natale

1 GHIRLANDA – Rami intrecciati, pungitopo e bacche di rosa canina per una ghirlanda delle feste di buon auspicio, perfetta da appendere o come centrotavola. Aggiungi qualche candela e disponi al centro della tavola, illuminerà con dolcezza.



2 COME APPARECCHI? – No a piatti e bicchieri in plastica o carta, altamente inquinanti. Abbi il coraggio di utilizzare il servizio più bello, quello che riponiamo in fondo all'armadio in attesa di un'occasione speciale. Il momento è adesso.



3 RICICLO CREATIVO – Illuminare i davanzali di casa porterà un'atmosfera di pace e gioia. Usa i bicchieri e barattoli in vetro di marmellate e yogurt: con una candela accesa, diventeranno deliziose lanterne da posizionare sul tavolo e lungo la finestra.



4 BUON UMORE – I profumi accendono il cervello stimolando le endorfine. Crea una decorazione floreale con un fascio di lavanda e rami di rosmarino, l'aroma e i colori della bella stagione renderanno speciale la tavola delle feste.



5 COME UN TEMPO – Sai apparecchiare in maniera corretta? Il piatto deve essere in posizione centrale, la forchetta a sinistra del piatto, il coltello a destra con la lama rivolta all'interno e il cucchiaio di fianco al coltello. Il Galateo è bellezza delle forme.



6 BUON AUSPICIO – Il melograno è simbolo di prosperità. Inoltre, il suo colore rosso intenso può diventare una vivace nota distintiva. Posiziona alcuni frutti al centro della tavola e aggiungi una manciata di perline rosse in grado di richiamare i chicchi.



7 GIOCHIAMO – Durante i pranzi delle feste è facile che i bambini finiscano per annoiarsi. Di fianco al loro piatto aggiungi un piccolo taccuino insieme due o tre matite legate con un nastro. Colorare insieme divertirà grandi e piccoli.



8 PASSIONE FAI DA TE – Crea tanti segnaposto colorati utilizzando un oggetto da ricoprire con il découpage. Ami la natura? Scegli piccole piante grasse e su ognuna scrivi il nome dell'invitato. Un dono da regalare e curare come ricordo della giornata.



9 CESTO DELLE SORPRESE – Un vecchio cesto di vimini e tante erbe aromatiche per portare un pizzico di buon umore sulla tavola delle feste. Posiziona qualche vasetto di menta fresca, mandorle e noci, mandarini: belli a vedersi e deliziosi da mangiare.



10 PENSIERI BELLI – Un messaggio per ogni invitato, da scrivere su cartoncini o biglietti colorati. Incolla una foto o una cartolina. Segnaposto o appeso all'albero, costituirà una piccola meditazione da portare con sé insieme a un sorriso.