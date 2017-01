Dieci cose da fare prima di festeggiare il Capodanno

1 STOP! - Secondo alcune statistiche nell’arco della vita in media trascorriamo circa sei mesi… al telefono. Fra i lunghi pasti delle feste e le telefonate di auguri, quante chiacchiere! Concediti un pomeriggio o una serata di silenzio: ne abbiamo bisogno.



2 VOGLIA DI LEGGEREZZA - A causa degli eccessi ti senti appesantita? Regala gli avanzi del pranzo di Natale agli ospiti e nelle giornate prima di Capodanno taglia gli eccessi. No a grassi, zuccheri e cioccolato. Depurati con brodo vegetale, zuppe e insalate di legumi.



3 PULISCI LA MENTE - Secondo le neuroscienze ascoltare musica stimola positivamente l’umore e la creatività. Durante le feste vengono organizzati moltissimi concerti e cori gospel, cosa ne dici cogliere l’occasione? Una parentesi di magia.



4 IL TUO ROSSO - Rosso è il colore delle feste, ma… a ognuno il suo! Dal rosa intenso al porpora scegli la sfumatura capace di accendere il tuo viso. Trasforma il rossetto in un talismano portafortuna, usalo durante la giornata. Ti darà la carica.



5 PIÙ FORTI - I capelli possono apparire secchi e sfibrati. Uno o due cicli di integratori a base di miglio ti aiuteranno a ritrovare forza e lucentezza. Per dire simbolicamente addio al passato punta su un nuovo look: addio doppie punte e… addio a quello che non vuoi più!



6 BAGNO DI LUCE - La luce stimola le endorfine e combatte la depressione, come documentato da numerosi studi. Sfrutta le vacanze e ogni giorno ritaglia trenta minuti di tempo per passeggiare. Camminare aiuta a dimagrire, tonifica, rassoda e rilassa.



7 DECIDI - Meditare significa prima di tutto imparare a ritagliarsi dieci minuti per sé. Respira, fai vuoto. All’improvviso ti apparirà più chiaro ciò che non vuoi più e quello di cui hai bisogno per il nuovo anno. Immagina i tuoi desideri, inizia a dare loro vita.



8 RILASSATI - Linfodrenanti per la circolazione, al viso per la rilassarti o alla schiena contro i dolori cervicali: regalati un ciclo di massaggi o semplicemente un pomeriggio alle terme. Ritrova il piacere di perdere il senso del tempo e pensare a te.



9 IMMAGINA - Formulare i desideri aiuta a focalizzarli. Come spiegano le neuroscienze il cervello ragiona per immagini. Prima di addormentarti fai un esercizio di visualizzazione e immagina te stessa nel 2017, sarà uno stimolo in grado di avvicinarti ai tuoi obiettivi.



10 SCEGLI - Scegli le persone che desideri accanto a te. Scegli i tuoi colori e quel vestito che ti fa sentire così sexy. Scegli di buttare ciò che non ti rappresenta. Scegli di imparare a dire sì e, quando è il caso, no. Nel 2017 sarai più forte.