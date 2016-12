Dieci buoni propositi salutistici per l'autunno

1 PUNTA SU DI TE – La scoperta di sé e delle proprie abilità può rappresentare un tuffo in un mondo sconosciuto, diverso per ogni donna. Che cosa desideri davvero da te stessa? Definisci l'ostacolo che da anni eviti di affrontare e… superalo adesso. È tempo di agire.



2 BALLA! – Da quanto non vai a ballare? Organizza una serata insieme alle amiche. Scatenarsi sulla pista mantiene tonico il fisico, aiuta a stare in forma e costituisce un'esplosione di buon umore.



3 CUCINA – Rinuncia a cene e pranzi fuori, almeno per un po'. Cucinare il pasto da portare in ufficio sarà un vantaggio per il risparmio e… la dieta! Fingi di essere il tuo cuoco personale e prepara un menu semplice, sano, appetitoso. Sentirti in forma ti darà la carica.



4 FLIRTA – L'estate è finita? Il tempo dei flirt no. Giocare con la seduzione (senza esagerare!) ci fa sentire sexy e aiuta a uscire dal guscio. Terapia consigliata per chi desidera combattere la timidezza.



5 SOGNA – Basta un biglietto del treno, il weekend con l'amica del cuore o una mostra da visitare: stimolare la curiosità aumenta l'entusiasmo e porta buon umore. L'autunno partirà con una marcia in più.



6 A PIEDI NUDI – Osa il piede nudo ancora un po' e non dimenticare di applicare uno smalto dalle sfumature accese. Sandali, abiti che ti fanno sentire seducente e i tuoi colori preferiti: sarà come essere ancora in vacanza.



7 INCONTRA – Sì alle cene con gli amici, l'aperitivo con il nuovo collega e il pomeriggio con i tuoi. Il tempo che trascorriamo insieme alle persone a cui vogliamo bene è un dono e migliora la qualità della vita.



8 PROFUMATI – Trattieni l'estate sulla pelle con le essenze al cocco, vaniglia, tiarè, ylang ylang. Il profumo ha una connessione profonda con la memoria, usalo per scoprire la tua femminilità.



9 NUOTA – Un'ora di nuoto ogni settimana aiuta a migliore la postura e i problemi alla schiena: raddoppia l'allenamento se desideri dimagrire senza fatica, tonificare e rassodare. Nuotare è antistress, ti mantiene in forma e libera la mente.



10 SCEGLI LA LEGGEREZZA – Vietato prendersi troppo sul serio. Scrivi tanti post it con le idee che ti rendono felice… e inizia a realizzarle! Per un settembre pieno di energia esprimi il tuo entusiasmo, accetta gli errori con ironia e ricordati di sorridere. Ogni giorno.