Dagli zigomi al naso: le parti del viso che si ereditano più spesso

A tracciare la mappa delle caratteristiche del volto più ereditabili è stato uno studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports e condotto da Giovanni Montana del King's College di Londra. Per avere un'idea delle probabilità con la quale si verificano le somiglianze tra padre e figlio, nonno e nipote, fratello e sorella, l'autore della ricerca ha esaminato i modelli tridimensionali dei volti di quasi mille gemelli: al test sono stati sottoposti sia quelli di soggetti omozigoti, ovvero con il DNA identico al 100%, sia quelli di soggetti eterozigoti, con DNA identico per il 50%.



In aiuto è arrivata anche la tecnologia: per portare a termine lo studio, lo scienziato ha utilizzato anche un software per tracciare "la mappa dell'ereditarietà" dei vari tratti del volto e, con colori e intensità diverse, ha evidenziato le parti che si tramandano di più da padre in figlio tramite i geni. Dall'analisi è venuto fuori che la fossetta sottonasale, la zona sotto il labbro inferiore, la punta del naso, gli zigomi e l'angolo interno degli occhi sono le parti del viso più ereditabili geneticamente.



Ma non finisce qui: dalla ricerca è emerso anche che i gemelli monozigoti, agli occhi di noi tutti "identici", in realtà possono differire molto su alcune caratteristiche del viso. Questo perché i geni non agiscono sempre con la stessa determinazione: laddove infatti il controllo risulti inferiore, le somiglianze saranno di conseguenza minore. Il tutto, però, come per una strana magia, sfugge alle nostre percezioni: individuando due gemelli monozigoti, infatti, gli studiosi spiegano che la nostra sensazione sarà sempre e comunque quella di trovarci davanti a due persone identiche.