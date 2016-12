Crea la tua spa in casa

IL MIELE – Antibatterico e antibiotico naturale, il miele è ricco di proprietà e non solo è benefico inserito nella dieta quotidiana, ma costituisce un vero e proprio trattamento rigenerante per la pelle. Puoi versarne qualche cucchiaio in una ciotola e stemperarlo con latte o yogurt, dal potere idratante: massaggialo sulla pelle umida, sotto la doccia, in modo da non sporcare in giro. Proverai un'immediata sensazione di sollievo anche sull'epidermide dolorante per i tagli dovuti a vento e freddo.



SPAZZOLA LA PELLE – Quando si è rimasti a lungo esposti al freddo è importante togliersi subito i vestiti e scaldare l'organismo. Secondo gli studi spazzolare la pelle con un pennello in fibre vegetali aiuta a ossigenare i tessuti, contribuisce all'eliminazione delle tossine e aiuta a liberare i pori, favorendo il lavoro delle ghiandole sebacee. La spazzolatura va fatta a secco e con dolcezza, preferibilmente al mattino, prima della doccia, in modo da scaldare i muscoli e aiutare i processi metabolici.



TRATTAMENTO ILLUMINANTE – Se desideri disintossicare e illuminare l'epidermide usa il sale marino fino, ideale per non graffiare la pelle e in grado di farti risplendere cancellando ogni traccia di stanchezza. In una ciotola versa alcuni cucchiai di sale fino e aggiungi un olio naturale. Puoi stemperare il composto con yogurt o aggiungere un frutto schiacciato e frullato: la ricetta per uno scrub naturale da massaggiare sulla pelle umida, da usare per il viso e il corpo.



MASSAGGIO AROMATERAPICO – Crea un olio personalizzato aggiungendo alcune gocce di olio essenziale in un olio naturale da acquistare in erboristeria, senza parabeni e petrolati, per esempio olio di lino, cocco, rosa mosqueta. Puoi sperimentare l'olio essenziale di lavanda, ylang ylang, Neroli, camomilla blu, gardenia per favorire un dolcissimo relax. E ricorda che quando la pelle è umida, assorbe meglio l'olio.



ANTICELLULITE – Possiedi una vasca? Versa un chilogrammo di sale nell'acqua non troppo calda e immergiti per una trentina di minuti. Puoi indossare un costume o un paio di slip in modo da proteggere l'epidermide delicata dell'inguine. Il sale drena, disintossica e aiuta a snellire.



MASCHERA CAPELLI – Sfibrati e facili a sporcarsi a causa dello smog, i capelli risentono facilmente dello stress e della cattiva alimentazione. Henné neutro, aceto e lavaggi con una tisana a base di ortica puliscono in profondità. Un impacco a base di yogurt e latte li manterrà più lucidi e puliti, combattendo gli effetti negativi dell'inquinamento aereo.



TÈ E CAMOMILLA – Occhi stanchi e palpebre gonfie? Accade, soprattutto se trascorri lunghe ore al computer. Sdraiati sul divano e avvolgiti in una coperta calda. Puoi utilizzare due bustine di tè o camomilla da strizzare e appoggiare delicatamente sulle palpebre. Tieni a portata di mano il pentolino con l'acqua calda, così da immergere le bustine di nuovo e picchiettarle delicatamente anche sul viso, per un impacco decongestionante e purificante. Abbassa le luci, chiudi gli occhi e… goditi un momento di benessere tutto tuo.