Conosci l'olio di Neem? È un rimedio naturale dalle mille virtù

ANTIPARASSITARIO – Originaria dell'Asia, l'impiego di Azadirachta indica ha una lunga tradizione in India. L'olio di Neem viene ricavato dalle foglie e dai rami della pianta, che i rimedi popolari utilizzavano contro la minaccia dei parassiti anche per applicazioni su piante e animali. Puoi versare l'olio di Neem su un batuffolo di cotone con cui massaggiare il tuo amico a quattrozampe: manterrà brillante il pelo.



SOLLIEVO PER LA PELLE – Grazie alle proprietà antinfiammatorie e antibatteriche, l'olio di Neem ha una funzione protettiva contro le infezioni e si rivela prezioso come cura per la pelle in caso di irritazioni, rossori e cicatrici che faticano a guarire. Dona un profondo sollievo all'epidermide stressata, danneggiata e con tendenza a episodi di secchezza cutanea. Può risultare utile nel trattamento di acne, vitiligine e psoriasi, perché ha un forte potere cicatrizzante e contribuisce a rafforzare il sistema immunitario.



COME USARLO – L'odore è pungente e sgradevole, tuttavia con qualche accortezza l'olio di Neem potrà diventare uno dei tuoi più validi alleati di salute e bellezza. Per preparare una maschera fai da te versa in una ciotola qualche cucchiaio di olio di Neem, yogurt intero e, a piacere, un frutto schiacciato: picchietta dolcemente su viso e collo, attendi trenta minuti circa, poi sciacqua. L'olio di Neem aiuta a riequilibrare la produzione di sebo, migliorando le problematiche legate a pelle impura e grassa, punti neri e brufoli.



ANTIAGE NATURALE – Il contenuto di acidi grassi, antiossidanti e vitamina E rende l'olio di Neem un ottimo ingrediente naturale da utilizzare per prendersi cura della pelle contro l'invecchiamento precoce. In grado di contrastare l'azione dei radicali liberi, rallenta la formazione delle rughe e nutre l'epidermide in profondità. Prima di uscire dalla doccia massaggia l'olio di Neem sulla pelle, terrà lontano zanzare e insetti.



STRATEGIE BEAUTY – Per migliorare l'odore e aumentarne l'effetto positivo sfrutta il potere degli oli essenziali. Lavanda e tea tree aiutano la cicatrizzazione della pelle e agiscono da repellenti naturali, invece fragranze intense come incenso, Ylang Ylang, Neroli, pepe, vaniglia ti permetteranno di creare un prodotto fai da te vibrante di energia e dai sentori orientali. Per la cura della pelle mescola olio di Neem con altri oli vegetali, come olio di cocco, lino e riso: versa in un flacone e usa questa semplice ricetta per massaggiare l'epidermide come trattamento di bellezza.



CONTRO SMAGLIATURE E CICATRICI – L'olio di rosa mosqueta, combinato con l'olio di Neem, favorirà l'elasticità della pelle, mantenendola giovane e compatta. Massaggialo sulla pelle bagnata, sotto la doccia, e insisti nei punti dove l'epidermide appare più ruvida o danneggiata. L'olio di Neem aiuta la guarigione delle infezioni alle unghie e, applicato sul cuoio capelluto, può essere utilizzato come prevenzione per i pidocchi. Perfetto dopo la depilazione e come dopobarba, lenisce dolori muscolari e strappi. Aggiunto alla crema abituale si dimostra efficace anche sui più piccoli, contro i rossori dovuti alle irritazioni del pannolino.