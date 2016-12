Come svegliarsi… senza caffeina!

RESPIRA – Il mattino è il momento migliore per fare il pieno di luce e di ossigeno. Spalanca le finestre e goditi qualche minuto di pace prima di iniziare a correre: la respirazione profonda favorisce la corretta ossigenazione dei tessuti. Secondo un'indagine condotta presso l'Università del Missouri-Kansas City, una respirazione superficiale influisce negativamente sui livelli di ossigeno nel sangue, riducendolo del 20%. Fare stretching davanti alla finestra o dedicare qualche minuto a una sequenza yoga come il Saluto al Sole scioglie i muscoli e sveglia la mente.



MUOVITI – Come provato da numerose ricerche scientifiche, le nostre canzoni preferite stimolano una risposta emotiva in grado di coinvolgere corpo e mente, tanto da aiutare i momenti di stress e migliorare la performance sportiva. Imposta il canale radio con il mood giusto, ti darà la carica mentre ti prepari per la nuova giornata. Hai un minuto? Balla una canzone: muoversi a ritmo di musica aiuta a svegliarsi e aumenta il buon umore.



TONIFICA – Quale temperatura scegli di solito? Se ti lavi con l'acqua calda… cambia abitudini! Sciacquarsi il viso con l'acqua fredda tonifica i tessuti, sveglia e dà una piacevole sensazione di freschezza. Invece di pensare con terrore all'impatto dell'acqua gelata goditi queste sensazioni: percepirai un benessere crescente e il piacere di una pelle compatta, tonica, sana. Se hai tempo per una doccia, ricordati di risciacquarti con un ultimo getto freddo, da direzionare su seno, glutei e gambe.



SORRIDI – Secondo recenti indagini consultare smartphone e tablet per lungo tempo affatica la mente e abbassa il livello di concentrazione: meglio evitare quando ci siamo appena svegliati. Prenditi tempo per sederti a tavola e gustare con calma la colazione, potrai portare con te questo senso di calma per tutta la giornata. Il consiglio? Tieni a portata di mano un libro con piccole storie, barzellette, citazioni celebri. L'umorismo e la capacità di sorridere rafforzano le emozioni positive e fanno bene all'autostima.



PROFUMATI – Gli odori hanno una connessione profonda con la parte più antica del nostro cervello, ecco perché ci sono profumi, così come puzze, che arrivano dritto al naso... e al cuore. Scegli gli aromi che ami di più e usali per dare a te stessa energia. Il limone è consigliato per i momenti impegnativi, mandarino e arancio dolce favoriscono il buon umore, mentre erbe officinali come la menta svegliano con brio.



NUTRITI – L'avena, facilmente digeribile e adatta per chi fa sport, è un alimento prezioso, perfetto se desideri sentirti sazia da colazione fino all'ora di pranzo. È possibile preparare fai da te il latte d'avena versando i fiocchi nell'acqua e lasciando riposare per una notte. In alternativa, prepara una coppa di yogurt con crusca, frutta fresca e fiocchi d'avena. Fai il pieno di vitamine e sali minerali con pane integrale, miele, frullati e centrifugati, per idratare il corpo con dolcezza, favorire una pelle luminosa e svegliare la mente. La mattina avrà un nuovo sapore.