Come eliminare la pancia gonfia e sentirti leggera

PUNTA SULL’INDICE GLICEMICO - Desideri una pancia piatta e tonica? Tagliare le calorie non basta. L'indice glicemico, IG, ti permette di scegliere meglio gli alimenti presenti nella dieta quotidiana perché tiene conto della velocità di assorbimento e misura l’effetto sulla glicemia, valutando i livelli di glucosio nel sangue. Abbassa il consumo di legumi, broccoli e cavoli: alcuni tipi di verdura ad alta capacità fermentativa possono aumentare i disturbi intestinali.



A COLAZIONE - Inizia la giornata con una tazza di tè verde, disintossicante e ricco di antiossidanti. Se ami macchiare il caffè puoi sostituire il latte vaccino con il latte d’avena, nutriente e facile da preparare a casa: ti aiuterà a tenere lontano gonfiori e disturbi correlati al lattosio. Usi il dolcificante? Ai prodotti a base di sorbitolo, xilitolo e mannitolo meglio preferire alternative come lo zucchero di canna integrale, miele, malto d’orzo. Rispetto ai prodotti da forno industriali il pane o un paio di fette biscottate rappresentano una scelta semplice e sana, ideale per i giorni quotidiani.



QUESTIONE DI ECCEZIONI - Quando le eccezioni sono giornaliere… smettono di essere eccezioni! Rinuncia al bis e soprattutto evita di abbuffarti con la scusa del Natale. Se hai assaggiato un primo, rinuncia al pane e ai grissini da sgranocchiare nell’attesa. Alcolici, farina raffinata, insaccati, legumi e formaggi possono contribuire al gonfiore. Per depurarti punta su una cura detox a base di aloe oppure tintura madre di carciofo.



STRATEGIE ANTI GONFIORE - Impara a assaporare i cibi delle feste: il segreto è godersi il piacere del cibo con gusto e lentezza. Mangiando in fretta si tende a incamerare più aria, con conseguenze negative per il benessere della pancia. Evita le bibite e la frutta a fine pasto, impara a ridurre l’acqua gassata. Lascia che tutti i sensi siano sollecitati e mastica lentamente. Stress, ansia e la tendenza a vivere di fretta o stress possono incrementare i fastidi e gonfiori alla pancia. Prenditi tempo per un infuso digestivo a base di anice e alloro, scoprirai una nuova sensazione di calma interiore.