Come diventare vegani in cinque mosse

1 INFORMATI – Da studi sul latte e i suoi derivati elaborati negli ultimi anni emerge una riflessione interessante riguardo alla necessità o meno di assumere tali prodotti in età adulta. È importante considerare che nella nostra società spesso abusiamo di prodotti come i formaggi e la carne. Gli allevamenti intensivi, dove gli animali subiscono trattamenti feroci, costituiscono un problema etico, ma hanno conseguenze importanti anche sul piano della salute umana a causa dell'utilizzo di medicinali, antibiotici e pesticidi, con cui vengono irrorate le piante destinate a diventare foraggi.



2 IMPARA A SCEGLIERE – Accettare di spendere in modo diverso il tempo e il denaro è il primo passo per introdurre un cambiamento nel proprio stile alimentare. Verifica la presenza di mercati organizzati dai produttori locali. Presso molti centri all'ingrosso è possibile acquistare al chilo: condividere la spesa di frutta e verdura con gli amici ti permetterà di scegliere prodotti di qualità con un occhio per il risparmio. Hai un pomeriggio libero? Inizia a cucinare! Mettersi ai fornelli e spendere più tempo in cucina ti aiuterà a sperimentare nuove ricette e conoscere meglio il mondo veg.



3 USA LA RETE – Sul web i siti e i blog di cucina vegana sono moltissimi. Crea una cartella o una lista di preferiti in modo da raccogliere le risorse più chiare e semplici da seguire. Ogni settimana potrai divertirti a cucinare ingredienti diversi, puntando sui vegetali di stagione. Organizzare un tuo libro di ricette, online o su carta, è molto utile perché ti permetterà di memorizzare quantità e procedure, personalizzando le ricette con i tuoi esperimenti.



4 METTITI AI FORNELLI – Croissant e cappuccino per colazione, pasta tutti i giorni, fettina di carne o pesce di sera possono rendere l'alimentazione quotidiana carente di prodotti che un tempo venivano offerti in abbondanza dalla natura: frutta e verdura di stagione, semi (di finocchio, papavero, sesamo), erbe amare come cicoria, rucola e tarassaco, importanti per la disintossicazione del fegato. Aggiungi alla tua cucina avena, ricca di nutrienti e in grado di saziare a lungo: il latte d'avena fatto in casa costa pochissimo ed è facile da preparare.



5 CONDIVIDI LA TUA ESPERIENZA – Frutta secca, ricca di Omega Tre e vitamine, semi, vegetali e la voglia di essere curiosi: confrontarsi con una persona esperta può aiutarti a cucinare piatti alternativi e conoscere meglio gli ingredienti. No alla spesa a base di cibi pronti del supermercato: leggi l'etichetta! Il fatto che un cibo sia classificato bio o vegan non assicura la sua qualità. Attenzione alla presenza di aromi, coloranti e agenti chimici. Molte preparazioni come hamburger o polpette possono essere preparati a casa in modo semplice con vegetali freschi. Scopri il piacere della cucina crudista, disintossicante e ricca di antiossidanti. Prepararsi il cibo della pausa pranzo a casa con il tempo può diventare un modo facile per mangiare meglio e risparmiare.