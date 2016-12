1 EFFETTO BUON UMORE – Aromaterapia con mandarino e arancio dolce, che secondo gli studi combattono stress e nervosismo favorendo calma e allegria. Aziona il diffusore a fine pomeriggio: purificherà con brio l'aria di casa.



2 L'ORA DEI CENA – Le cene a tarda ora? Da evitare! Fra la fine del pomeriggio e le 19 il corpo avverte naturalmente appetito, ecco perché le abitudini nordiche costituiscono la modalità più salutare per la cena, che deve essere nutriente e leggera.



3 HOBBY RELAX – Secondo le ricerche avere un hobby abbassa i livelli di stress e aiuta a rilassarsi. Trova nuovi passatempi per accendere la creatività durante le lunghe serate invernali, dalla maglia ai puzzle insieme a tutta la famiglia.



4 DIETA PER IL SONNO – Sì al riso integrale, i semi oleosi e i cereali integrali come il farro. Minestre, zuppe e vellutate scaldano dall'interno, idratano e saziano con gusto senza appesantire. Voglia di dolce? Inforna le mele con una spolverata di cannella.



5 COMPUTER? NO, GRAZIE! – Meglio evitare tablet e computer durante le ore serali: stimolano l'attenzione e possono far passare il sonno. A fine giornata abbassa la suoneria del cellulare, sarà riposante per la mente. Impara a goderti il meritato relax.



6 CONTRO I DOLORI – L'olio essenziale di lavanda aiuta a riposare meglio e favorisce un sonno profondo, rendendo più facile un risveglio energico. Agisce sui dolori cervicali e rilassa la muscolatura. Aggiungi un cuscino di fiori di lavanda oppure qualche goccia di olio essenziale sul tuo cuscino.



7 RITI BENESSERE – Il bagno caldo è un piacere in grado di rilassare istantaneamente il corpo e calmare la mente. Versa nell'acqua qualche goccia di olio essenziale di ylang ylang, Neroli o mirto: aiuteranno a superare i blocchi e sciogliere le tensioni.



8 DIECI MINUTI – Siediti in posizione comoda, scegli una luce soft e fai partire una musica rilassante. Respira profondamente visualizzando l'aria che entra ed esce dalle tue narici. Stai meditando! Assapora questo momento di silenzio interiore.



9 INFUSO – Camomilla o passiflora come rito della buona notte. La tua tisana preferita è ottima da bere, ma anche… come tonico rilassante. Bagna due dischetti di cotone e appoggia con delicatezza sulle palpebre, daranno sollievo agli occhi stanchi e gonfi.



10 DOLCE BUONA NOTTE – Sai che il sesso calma e migliora il sonno? Chiedi al partner di regalarti un massaggio. Puoi creare un elisir speciale con un olio vegetale a tua scelta e qualche goccia di olio essenziale di camomilla blu, intenso e rasserenante.