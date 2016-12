13 marzo 2015 Come avere un fondoschiena da urlo Quattro esercizi che ti permetteranno di snellire e tonificare una delle parti più sexy del corpo: scopri qual è il giusto workout. Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Quando parliamo di glutei, ci riferiamo a un insieme di muscoli che, se allenati propriamente ti permetteranno di far girare la testa e a farti ritrovare l’autostima. Si tratta del piccolo, medio e grande gluteo, responsabili dell’estensione della gamba e della stabilizzazione del bacino. Importante per sentirsi attraenti e per la prova costume, richiede esercizi mirati che non vanifichino l’energia investita. Niente di ambito si raggiunge senza sforzo, allora, indossa la tuta e inizia ad allenarti.

Squat - Il vantaggio di questo esercizio è che si può fare ovunque e senza l’ausilio di attrezzature, inoltre, aiuta la circolazione, la postura e la digestione. La posizione di partenza, in piedi, prevede le gambe leggermente divaricate e le braccia lungo il bacino. Poi, lentamente, spingi il bacino all’indietro, piega le ginocchia e carica il peso sui talloni. Mentre ti abbassi, le braccia andranno dritte davanti a te, per aiutarti a mantenere l’equilibrio. Il consiglio, per un risultato ottimale, è di non far andare le ginocchia oltre le dita dei piedi.



Affondi - La posizione di partenza di questo esercizio fondamentale per i glutei, è in piedi, a gambe unite, le mani posizionate sui fianchi. Mantenendo la posizione eretta della schiena (una posizione diversa può sovraccaricare cervicale e bacino). Avanza con la gamba sinistra: fai un lungo passo piegando, contemporaneamente, l’altro ginocchio. Alternate il movimento controllandolo, ovvero accompagnandolo lentamente.



Affondi laterali con le gambe - Per questo esercizio ti occorrerà un tappetino, pertanto, è ideale da fare in casa o in palestra. Stenditi su un fianco, la gamba “a riposo” sarà lievemente piegata. La gamba che svolgerà l’esercizio, invece, sarà tesa con il piede a martello (in modo da tenere in contrazione i muscoli). Ora alza la gamba parallelamente al pavimento, cercando di un protenderla in avanti e senza far carico su schiena e collo.



Scale, quanto più puoi, dove puoi - Preferire le scale all’ascensore, sempre, aiuta a mantenere in forma il tuo sistema cardiovascolare ma anche ad allenare il fondoschiena continuamente. Le scale, poi, se fatte di corsa ti permettono di bruciare calorie e rassodare contemporaneamente. Il vantaggio è che ti puoi allenare anche dentro il tuo condominio, sfruttando l’altezza del palazzo. I piani, fatti in tuta o mente vai a lavoro, sfideranno la gravità e ti permetteranno di sfoggiare un bikini da urlo. Il consiglio è di muovere tutto il corpo all’unisono, non solo le gambe, e di usare la respirazione per calibrare l’esercizio: risultato assicurato.