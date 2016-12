Combattere la caduta dei capelli

1 CAMBIO LOOK – Cosa ne dici di dare un taglio alle doppie punte? Consulta il parrucchiere di fiducia e se desideri una svolta punta su un caschetto o uno scalato corto.



2 IL PERIODO GIUSTO – La luna influenza le maree, i cicli della terra e… la crescita dei capelli. Se desideri che il taglio sia definitivo scegli le settimane di luna calante, al contrario per favorire la crescita meglio andare dal parrucchiere quando la luna è crescente.



3 TINTA? SÌ, MA… – Attenzione ai prodotti a base di ammoniaca. A lungo andare rovinano i capelli e possono incidere sulla caduta. Scegli tinte vegan e naturali per una bellezza in grado di proteggere la tua salute: oggi sono disponibili in molti negozi.



4 TUTTI I GIORNI – Gli integratori di miglio agiscono sulla struttura cheratinica migliorando il capello dall'interno. Di solito sono sufficienti uno o due cicli, ma i benefici sono visibili già a distanza di pochi giorni.



5 RICETTA DELLA NONNA – Il tuorlo d'uovo aiuta a rafforzare e rendere brillante la chioma. Aggiungi olio e miele, massaggia con dolcezza sulla cute e attendi venti minuti dopo aver avvolto la testa in un foglio di plastica trasparente. Ricorda di sciacquare con acqua tiepida, mai calda.



6 DIETA OK – Che cosa mangi a colazione? Prima di andare a dormire versa un cucchiaino di semi di lino in mezzo bicchiere d'acqua. Ricchi di mucillagini, sono perfetti nello yogurt con miele e frutta secca sbriciolata per un pieno di Omega Tre.



7 CURE DOLCI – L'infuso all'ortica depura e non solo: sui capelli possiede un'azione antiseborroica e antiforfora. Mescola qualche goccia insieme all'olio di germe di grano, prezioso per la vitamina E, poi friziona sui capelli e le punte.



8 SHAMPOO, UN ALLEATO – Non tutti i prodotti sono uguali. Attenzione agli slogan allettanti, la qualità è altro. Scopri lo shampoo per lavaggi frequenti, disponibile in erboristeria e farmacia a buon prezzo: sarà un aiuto per la salute dei capelli.



9 COME LAVI I CAPELLI? – Fai tuo un trucco dei parrucchieri. Lo shampoo non andrebbe mai usato direttamente sulla testa. Versa una quantità in una ciotola e stempera con acqua. Ricorda che la dose corretta è una noce... al massimo!



10 BELLEZZA AUTENTICA – Stirare, arricciare, lavare troppo spesso i capelli è un vero e proprio stress per la chioma. Evita trattamenti aggressivi e lavaggi eccessivamente frequenti. Scopri la dolcezza di ingredienti antichi come l'henné e quando puoi asciugali al naturale: i tuoi capelli ti ringrazieranno.