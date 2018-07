Cocco: le sai proprio tutte?

Simbolo dell'estate, il cocco è un frutto esotico ricco di minerali , fibre e vitamine , che unisce al gusto piacevolissimo una gran quantità di effetti benefici per la nostra bellezza e per la nostra salute . Capace di navigare anche per cinquemila chilometri in mezzo al mare, la noce di cocco è originaria probabilmente del Sud America, ma è apprezzata in tutto il mondo e utilizzata per moltissime preparazioni alimentari . Scopriamo di più sul cocco, ottimo per rinfrescarci e per proteggere perfino le ossa e i denti .

Proprio per le sue innumerevoli virtù, la palma da cocco viene anche chiamata “l’albero della vita". Fresco, ricco di grassi saturi, di calcio, magnesio e fibre vegetali il cocco è perfetto per combattere il caldo senza appesantirsi e contrastare la secchezza di pelle e capelli.



Amico della dieta: oltre alla polpa, il cocco può offrire la sua acqua, ricca di proprietà benefiche. Abbondante nelle noci più acerbe, l’acqua di questo frutto oltre ad avere ottime proprietà dissetanti è perfetta per depurare l'organismo, allevia l’acidità gastrica e migliora la digestione.



Bye bye stanchezza: per via delle tante vitamine che contiene, il cocco è perfetto per contrastare la debolezza muscolare e l’eccessivo nervosismo. La notevole quantità di potassio e di sali minerali che contiene lo rende perfetto come alternativa alle bevande energetiche e tonificanti per reintegrare i sali minerali persi a causa della sudorazione.



Colesterolo, addio: ricavato dalla spremitura a pressione della polpa essiccata, l’olio di cocco è un toccasana contro il colesterolo ed è una valida alternativa in cucina ai grassi di origine animale. Gli acidi grassi di cui è composto, infatti, hanno una struttura a media catena. Questa sua caratteristica lo fa penetrare più profondamente e velocemente nella pelle come nella fibra capillare. In pratica, tanto nutrimento e zero tracce di grasso. Perfetto!



Mai più forfora: per una cute detersa e idratata, senza untuosità i prodotti a base di cocco sono utilissimi. Ottimo come trattamento anti-forfora, il cocco ha proprietà anti-fungine oltre ad essere idratante per il cuoio capelluto. Basta applicare un po’ di olio di cocco sulle zone desquamate, lasciarlo in posa per un quarto d'ora e poi lavare con un shampoo delicato.



Tanta morbidezza: per una pelle morbida e setosa, niente di meglio che l’olio di cocco. Ricco di antiossidanti, agisce come idratante e nutriente naturale su tutto il corpo, perché reintegra gli oli naturalmente presenti nell'epidermide. È inoltre un valido anti età perché ricco di vitamina E, indispensabile per combattere secchezza, perdita di elasticità cutanea e per contrastare i radicali liberi. Il consiglio furbo? Spalmiamolo dopo la doccia sulla pelle umida: garantirà idratazione profonda senza lasciare unta la pelle.