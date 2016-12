6 novembre 2014 Cioccolato, una dolce “ossessione” che fa bene Ottimo quando si è un po’ giù, il “cibo degli dei” vanta innumerevoli virtù. E a volte crea dipendenza. Scopri i quattro motivi per cui è più benefico di quello che si pensa Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Ricco di antiossidanti, il cioccolato è un alimento naturale tanto che, a piccole dosi, viene addirittura raccomandato dai nutrizionisti. I semi del cacao, infatti, hanno un’elevata concentrazione di preziosi polifenoli che rafforzano le difese dell’organismo contro i radicali liberi, molecole dannose per le cellule. Contengono inoltre tracce di minerali che contribuiscono alla funzionalità ottimale di tutte le componenti cellulari.

Il cacao ha un contenuto piuttosto alto di grassi, ma un terzo di questi è composto da acido stearico, che non favorisce di per sé l’innalzamento del colesterolo cattivo.



Una spiccata azione antiossidante - Mangiare cioccolato fondente fa bene al cuore e diminuisce la pressione del sangue, a differenza di quello al latte che la lascia uguale. Il latte interferisce infatti con l’assorbimento delle sostanze antiossidanti del cacao, annullandone l’effetto benefico.

I livelli di antiossidanti nel sangue aumentano molto subito dopo aver mangiato cioccolato fondente, per poi tornare a quelli originari in quattro ore: questo non succede quando si mangia cioccolato al latte e neanche quando il fondente è accompagnato da un bicchiere di latte, a causa dell’interazione tra i flavonoidi e le proteine della bevanda.

Contro i danni del fumo - La notizia farà felici i fumatori più accaniti: uno studio svizzero dimostra che una quantità moderata di cioccolata fondente mangiata ogni giorno può diminuire i danni provocati dalle sigarette. Gli effetti benefici sono dati dalla concentrazione di cacao, maggiore nel cioccolato fondente rispetto a quello al latte. La varietà nera contiene una quantità di antiossidanti per grammo superiore agli altri cibi. Il cacao, se mangiato in dosi giuste, protegge e riduce il pericolo di restringimento e indurimento delle arterie, fenomeni dati, infatti, dal fumo, capace di compromettere le funzioni delle cellule che rivestono i vasi sanguigni e delle piastrine.

Un efficace antidepressivo - Il cioccolato possiede proprietà antidepressive, grazie alla teobromina (derivato della caffeina), alla caffeina, all’anandamite (un grasso), al burro di cacao (un altro grasso) e alle vitamine B ed E, che stimolano alcune zone del cervello a rilasciare le endorfine, tranquillanti naturali dell’organismo che, pur a livelli bassissimi, entrano in gioco nei processi depressivi e di stress, inibendoli e migliorandoli, dando una sensazione piacevole e di benessere. Inoltre, contiene un oppiaceo naturale che il cervello produce quando ci si innamora e che regala sensazioni di felicità e appagamento.



Un concentrato d’energia - Rappresenta un vero concentrato di energia, tanto da venire spesso incluso nelle razioni d’emergenza e di sostengo per prestazioni fisiche, anche per il suo basso tenore di acqua (1-2%) che ne consente una facile conservazione. Se da un lato queste caratteristiche sono un pregio e un vantaggio, in altri casi, come per esempio quelli dei regimi dietetici ipocalorici, possono rappresentare un serio problema. Per smaltire una tavoletta, infatti, è necessario impegnarsi in un’attività fisica per almeno due ore. Ciò non vuol dire che il cioccolato debba essere bandito, ma che può essere consumato purché inserito in uno schema nutrizionalmente calcolato ed equilibrato.