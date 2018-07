Cinque regole d'oro per il benessere dei tuoi occhi

Siamo quello che mangiamo: l'alimentazione, si sa, è alla base della buona salute del nostro organismo e quindi anche dei nostro occhi. Tra gli alimenti, scegliamo quelli ricchi di Omega 3, zinco, vitamina C ed E che sono utili nella prevenzione delle patologie legate all’invecchiamento, quali la cataratta e la degenerazione maculare, che colpisce la retina. Sì dunque a verdure a foglia verde, come gli spinaci, al tonno e al salmone, alle uova, alla frutta secca e naturalmente agli agrumi. Mangiare sano ha come ulteriore beneficio quello di metterci al riparo da malattie come il diabete che, se di tipo 2, può indurre cecità negli adulti.



Sole? Sì, ma...: anche per la vista, così come per l'epidermide, l'esposizione ai raggi ultravioletti può essere dannosa. Non dimentichiamo mai di proteggerci con occhiali da sole con lenti adeguate per schermarci dai raggi UVA e UVB. Tra le lenti, quelle polarizzate ci aiutano a non strizzare gli occhi con buona pace delle rughe "a zampa di gallina".



No smoking, please: il fumo è dannoso per la salute in generale, ma pensiamo ai nostri poveri occhi che quando abbiamo la sigaretta in bocca devono sorbirsi pure il fumo! Siamo consapevoli che il fumo li rende più suscettibili alle patologie che coinvolgono il deterioramento del nervo ottico e della retina, senza contare poi che il fumo irrita la cornea e fa lacrimare l’occhio continuamente. Altro che sguardo ammaliatore, qui si rischia di sembrare degli zombie, mascara che cola e naso... pure!



Il PC, questo indispensabile: il lavoro in ufficio spesso è totalmente svolto davanti allo schermo di un computer, ma stare molto tempo davanti al PC può causare diversi problemi. La sicurezza e il benessere sul luogo di lavoro però ci consentono di prendere qualche precauzione, tra cui: fare pause di 15 minuti ogni due ore, posizionare il monitor affinché che lo sguardo cada sulla parte superiore, evitare i riflessi sul monitor e la luce diretta del sole, ridurre l’uso di lenti a contatto quando siamo in ufficio. Non è sempre facile alzarsi e fare una passeggiata durante l'attività lavorativa, ma proviamoci: anche la circolazione sanguigna e i muscoli del rachide ringraziano.



Last but not least: ultimo suggerimento, ma non meno importante: monitoriamo la salute dei nostri occhi con controlli periodici. Oltre che lo specchio dell’anima gli occhi possono essere un'ottima spia per la diagnosi di malattie più gravi, come il glaucoma e diversi tipi di sclerosi. Una visita annuale, magari in concomitanza del cambio degli occhiali, può veramente fare la differenza in termini di prevenzione. Sguardo avvisato...