Cinque posti dove ritrovare la pace mentale

1 POMERIGGI AL FIUME – Le spiagge di fiume possiedono il fascino intrigante di una bellezza selvaggia, tuttavia vengono spesso ignorate. Si tratta di luoghi solitari e magici, dove le rocce scendono a picco nell'acqua dolce, fredda e tonificante, così diversa da quella marina. Hai un pomeriggio libero? Informati sulle aree naturali presenti nella zona in cui vivi, potresti avere la fortuna di scoprire deliziose spiagge dove rifugiarti a leggere, pensare, concederti una nuotata o prendere il sole cullata dal rumore della corrente che scorre fra sassi e alberi.



2 TUTTI AL PARCO – Cosa ne dici di trasformare la prossima giornata di sole in un appuntamento all'aria aperta? Tovaglia e tante coperte, amici, bambini: la domenica al parco diventerà un momento di allegria e condivisione. Ognuno può portare un piatto per il picnic sull'erba, così da evitare stress in cucina. Pallone, libri e riviste, musica: non manca nulla. Se disponete di un mezzo, fuggite dalla città verso le zone verdi delle aree vicine: camminare a piedi nudi su un prato sarà tonificante per il corpo e per la mente.



3 WEEK END RELAX – Se ami le terme all'aria aperta, punta su luoghi come Saturnia, Piscine Carletti, non lontano da Viterbo, Bormio e Vulcano, dove è possibile sfruttare fanghi e vapori allo zolfo, benefici per i dolori articolari. In Italia esistono molte sorgenti naturali. Spesso le pozze termali si nascondono fra boschi e radure: un ottimo motivo per andare a caccia di benessere con un road trip su quattro ruote insieme a partner e amici.



4 PASSEGGIATE BOTANICHE – I giardini botanici durante la bella stagione fioriscono in un impeto di entusiasmo vitale. Profumi e colori rendono piante e alberi antichi la cornice ideale per immergersi in una pace profonda e autentica. Secondo gli studi camminare per venti minuti a contatto con la natura abbassa stress e ansia, migliora l'umore e favorisce la calma. Partecipa a un'escursione guidata e grazie all'aiuto degli esperti inizierai a riconoscere erbe e specie botaniche.



5 ANTICHI PALAZZI – Non è un caso che i bambini rimangano ammaliati di fronte a castelli e costruzioni antiche. Gli edifici antichi sono custodi silenziosi del tempo. Nella quiete rara di chiostri e sale dipinte ci possiamo perdere nei nostri pensieri e dare spazio alla fantasia. Soffitti altissimi, mosaici, sfumature e giochi cromatici contraddistinguono luoghi di una bellezza estrema, che ci ricorda la storia dell'umanità. Una via d'accesso privilegiata al nostro mondo interiore.