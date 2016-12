Cinque motivi per fare sport, dimagramento escluso

Autunno, la stagione in cui si torna in palestra , ma anche quella in cui la prova costume è così lontana! Perché sfinirsi di sport quando c'è tempo per indossare nuovamente il bikini? E poi la moda invernale è così magnanima che nasconde rotolini e cedimenti fisici… Se stai pensando questo, sei sulla strada sbagliata, perché il dimagrimento non deve essere l'unico motivo a spingerti in palestra . Se ti concentri sulla linea, rischi di farti piacere lo sport come una medicina, snobbandolo appena puoi. Prova a pensare agli altri benefici che l' attività fisica procura, come quelli che ti indichiamo qui.

Più positivi, più carismatici, più attraenti - Gli sport praticati in condivisione (anche in due) favoriscono la nascita di relazioni sane, perché uniscono le persone con cui si ha un forte interesse in comune. Allenarsi in compagnia, inoltre, migliora anche la psiche, perché riduce il rischio di turbe psicologiche. È proprio il piacere della condivisione a creare quell'alleanza benefica che scaccia malinconia e nervosismo. Secondo un recente studio dell'Università dell'Illinois, le persone che praticano sport in modo regolare, godono di una buona popolarità da parte degli altri: sono infatti percepite come più cordiali, socievoli, simpatiche e gentili. E non da ultimo, più attraenti rispetto ai sedentari. E questo è tanto più vero se si allenano in compagnia.



Nuova vita al sesso - Praticare sport aumenta il tasso di endorfine, i neurormoni trasmettitori del benessere che inondando il nostro corpo quando viviamo emozioni positive, sesso compreso. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista The Journal of Sexual Medicine, bastano 20 minuti di attività fisica 3 volte alla settimana per incrementare l'eccitazione sessuale del 150%. L'attività fisica attiva il sistema nervoso simpatico, che migliora la circolazione sanguigna vaginale con il risultato di una maggiore lubrificazione.



Più concentrati al lavoro - Spesso a smorzare la voglia di sport sono gli impegni lavorativi e la paura di non portarli a termine. Eppure, praticare attività fisica con regolarità migliora la concentrazione e le capacità intellettive. Il merito è del sangue che affluisce al cervello, ossigenandolo e attivandone le funzioni cognitive. In particolare, a trarre beneficio è la capacità di organizzare le idee e di passare all'azione concreta. Secondo uno studio pubblicato in Neurofisiologia Clinica presso l'Università di Illinois a Urbana-Champaign fare ginnastica combatte nel tempo la tendenza a distrarsi e a procrastinare.



Via l'ansia - Subito dopo aver partecipato ad una seduta di fitness ci si sente sereni e appagati della fatica provata. È come se d'un tratto fossero scomparse tute le ansie legate alla vita quotidiana. Secondo uno studio pubblicato dal Centro Sport e Salute dell'Università del Michigan, fermarsi ad ascoltare le proprie sensazioni positive conseguenti allo sport aumenta del ben 35% la voglia di continuare a praticarlo. Quando ti senti pigra, dunque, prova a ricordarti il tuo umore sereno subito dopo una sessione di fitness.



Viso più luminoso - La pelle del viso trae beneficio dalla pratica sportiva, perché risente della circolazione sanguigna che ossigena la pelle, facendola diventare più rosea e luminosa. Giova alla bellezza del volto anche il sudore che libera la cute dalle tossine, svolgendo un'azione idratante. Subito dopo l'allenamento, una parte dell'acqua evapora per raffreddare il corpo, e il resto viene riassorbito dalla pelle, che risulta più morbida e levigata.