Cinque idee benessere per la bella stagione

Bagni di luce - L'elioterapia è una pratica secolare. In fondo il genere umano, ben prima che fosse la scienza a decretarlo, ha sempre saputo quanto la luce sia connessa all'energia vitale del pianeta Terra. Prendi anche tu l'occasione delle prime giornate di sole per una pausa relax: basta scegliere un parco oppure un luogo lontano dal traffico dove ritrovare un attimo di calma e godersi un raggio di sole in silenzio.



Riduci le calorie in eccesso - Attenzione ai condimenti: la dose giusta d'olio equivale a due cucchiaini o un cucchiaio scarso al giorno. Evita le salse balsamiche, ad alto contenuto di grassi e zucchero, opta piuttosto per aceto balsamico tradizionale oppure succo di limone fresco. Se a metà pomeriggio hai fame ricorda di tenere in borsa una manciata di frutta secca oppure scegli di fare merenda con uno yogurt, ottimo anche come dessert leggero e gustoso.



La sete aumenta - A causa delle temperature in aumento durante la giornata può diventare più intenso il desiderio di bere. Trasforma questo bisogno, di cui in inverno si avverte meno la necessità, in un'abitudine per il tuo benessere: ti basta avere un thermos da portare sempre in borsa. Il vantaggio in più è che spenderai meno denaro al bar o nell'angolo macchinette. Tè preparato a casa e infusi ai fiori da insaporire con pezzi di mela, pesca o lavanda sono ottimi anche freddi e, a differenza delle bibite, contengono meno zucchero e zero conservanti.



Cambia la tua dieta - In primavera la natura fiorisce di nuovo: aggiungi ai tuoi piatti il profumo delle erbe aromatiche e della frutta, ti darà una carica vitale capace di influire anche sul buon umore. Se impari a usare la pausa pranzo in modo strategico snellire la silhouette e rendere più luminosa l'epidermide diventerà un gioco da ragazzi: via libera quindi a insalate fantasia e cereali integrali a cui abbinare verdura fresca di stagione.



Un pomeriggio libero - Almeno una volta alla settimana ritaglia due ore tutte per te in cui goderti il meritato relax e lasciar fluire le tensioni. Una chiacchierata con le amiche, un libro sul divano, le terme, oppure semplicemente un'ora di riposo favoriranno il rilassamento a livello muscolare e mentale. Perché il vero benessere nasce da dentro.