Cinque cose da fare prima della fine dell'inverno per il tuo benessere

In spa e alle terme, ma non solo: la voglia di benessere si fa sentire e prende forme nuove, come emerge dalla classifica annuale Global Spa & Wellness Trends 2016. Secondo le stime sono in aumento gli effetti negativi legati a una vita eccessivamente sedentaria , spesso combinata a una dieta poco attenta alla salute dell'organismo. Ecco allora come rimediare con le dritte per concludere l'inverno in forma smagliante .

RILASSATI – I ritmi eccessivi influiscono negativamente sulla stanchezza e la mancanza di concentrazione. Ritaglia momenti da dedicare a te. A fine giornata evita l'uso del computer: alterna una serata a base di film con bricolage, lettura, cene con gli amici. Sapersi riposare non ha solo a che fare con il numero di ore di sonno. Per favorire il rilassamento crea un ambiente in cui staccare e allontanare la mente dai pensieri.



ATTIVA IL METABOLISMO – Puntare la sveglia prima ti è impossibile? Trova un altro momento per correre, fare una passeggiata o nuotare. Sono sufficienti due sedute alla settimana per sperimentare i numerosi benefici dell'attività fisica e ritrovare nuova energia. Il segreto è cercare che cosa ti dà piacere. Fare sport per senso del dovere aumenta la tendenza… alla fuga!



AMA IL TUO CORPO – Gli esercizi di Kegel e l'uso delle palline per rafforzare il pavimento pelvico sono ormai sdoganati. Non si tratta di rimedi post gravidanza, ma di una terapia in grado di aumentare il benessere e migliorare l'intimità con il proprio corpo. Vuoi ritrovare il gusto della seduzione? Discipline come la pole dance e il burlesque ti aiutano a definire muscoli d'acciaio e ritrovare armonia.



PENSA ALLA PELLE – Grigia e spesso afflitta da impurità, in inverno la pelle ha bisogno della carezza dei raggi solari per trovare un nuovo benessere. Capita lo stesso all'umore: le giornate invernali ci fanno sentire spossati e a terra. Sfrutta le giornate libere per uscire a camminare, soprattutto di mattina. Secondo alcune ricerche l'ora migliore per una passeggiata è fra le dieci e mezzogiorno, quando la luminosità è al massimo.



SÌ AL BUON UMORE – Dai un taglio alle doppie punte… e al malumore! Un cambio di look ti aiuterà a tirar fuori la grinta e sentirti più bella. Elimina dall'armadio i vestiti che ti rendono goffa: meglio pochi abiti, ma in grado di dare giustizia alla tue forme, facendo risaltare i tuoi lati migliori. Hai un pomeriggio libero? Regalati un ingresso alle terme. La pelle acquisterà nuova luce. Inoltre, grazie alle proprietà benefiche delle acque termali elimini le tossine e favorisci il drenaggio, riscoprendo la leggerezza di un corpo energico e vitale.