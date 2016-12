Cinque alimenti per bruciare grassi a tavola senza rinunciare ai pranzi natalizi

Anche il cibo più calorico se assunto in quantità moderate non rappresenta un rischio per la salute: le porzioni abbondanti sono da bandire. Cucinare il giusto, senza abbondare nelle dosi arginerà la voglia, e anche un po' la necessità, di pranzare il giorno successivo con gli avanzi. Il limitare gli eccessi, però, non ci deve privare della gioia della convivialità e della tavola, anzi, con qualche astuzia si potrà mantenere il metabolismo attivo anche durante il cenone.



1) Fagioli Non sono un tipico ingrediente natalizio, è vero, ma se elaborati in una mousse (meglio secondo le fantasiose preparazioni della cucina molecolare) sono un toccasana. Ricchi di proteine e ferro sono facilmente digeribili e vi faranno fare un'ottima figura se accompagnati a molluschi di mare. Ideali per chi vuole una cena di Natale a basso contenuto di carboidrati.



2) Spezie Le spezie, quali curry, zenzero, paprika, non sono abitualmente utilizzate nelle preparazioni della cucina italiana tradizionale, potrete, però, stupire i vostri commensali con un pranzo di capodanno a base di tajine d'agnello. Le spezie, infatti, oltre a contribuire al benessere dell'organismo, grazie alle proprietà ossidanti, sono dei veri e propri brucia grassi. Lo zenzero, in particolare, è adoperato nelle diete dimagranti perché contiene delle sostanze che fanno sentire naturalmente sazi.



3) Crostacei Se volete unire il gusto per le cose buone a una cena totalmente fat free, i crostacei sono l'alimento che fa per voi. Ricchi di proteine e omega 3 sono poveri di grassi e ottimi per mantenere in forma il metabolismo. Le proteine hanno la particolare proprietà di far bruciare più calorie di quante se ne ingeriscano nel processo metabolico. Un must del cenone che non lascerà nessuno scontento.



4) Noci Ricche di grassi “buoni” sono l'ideale per sentirsi sazie. Iniziare un pasto con le noci metterà un freno alla nostra voglia spasmodica di dolci e carboidrati. Se mangiate, invece, alla fine della cena lasceranno poco spazio per il classico pandoro farcito, a beneficio della vostra silhouette.



5) Ananas Una cena che si rispetti finisce con la frutta, meglio allora preferire l'ananas a datteri e castagne. Ricco di Vitamine e Bromelina (una sostanza che aiuta a digerire anche le sostanze più complesse) ha un gusto dolce e poche calorie. Perfetto per pulire il palato con leggerezza: una fetta ha solo 40 kcal!