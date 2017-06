Ciliegie: la golosità in rosso che ci fa star bene

CURIOSITÀ – Non sappiamo con precisione quando il ciliegio si sia diffuso nel bacino del Mediterraneo, ma di certo era presente già 3000 anni fa. L’albero dà origine a una fioriture celebre per la sua bellezza, con i piccoli fiori rosa che arrivano a comporre una vera e propria chioma colorata, leggera come una nuvola, molto amata soprattutto dai giapponesi, i quali ne fanno oggetto di contemplazione.



LE VARIETÀ – Sono molto numerose le specie diffuse nel nostro Paese. Particolarmente apprezzate sono le ciliegie Ferrovia, presenti soprattutto in Puglia, dalla polpa tenera e succosa; il pregiato Durone di Vignola, dal caratteristico colore scuro e di grandi dimensioni; la ciliegia Anella, con il suo bel rosso vivo; la Bell’Italia, piccola e croccante, che viene dal Trentino.



AMICHE DELLA LINEA – Le ciliegie hanno un elevato potere saziante e contengono poche calorie (solo 40 per 100 grammi di frutto). Sono dunque un ottimo spuntino rinfrescante per i caldi pomeriggi di inizio estate. In più, i gambi del frutto, messi in infusione in acqua bollente insieme a un po’ di cannella e biancospino, creano una tisana disintossicante, diuretica e rilassante, molto utile anche per combattere la cellulite.



UN CONCENTRATO DI PROPRIETÀ – I piccoli e irresistibili frutti rossi contengono la vitamina A, la C e quelle del gruppo B. Sono anche una buona fonte di oligoelementi e di minerali, tra cui ferro, calcio, potassio, magnesio. Sono ricche di antiossidanti, utili per neutralizzare i radicali liberi e contrastare l’invecchiamento; contengono poi una certa quantità di melatonina, che favorisce il rilassamento e il riposo notturno. Infine, hanno virtù disintossicanti: favoriscono la diuresi, regolarizzano la funzionalità del fegato e sono leggermente lassative.



IL PIENO DI ENERGIA – Secondo alcuni recenti studi, le ciliegie sono un alimento molto adatto a chi fa sport e ha una vita attiva. I migliori vantaggi si possono ottenere bevendo il loro succo e consumandone un paio di manciate al mattino come prima cosa a colazione.



PER CHIUDERE IN BELLEZZA – Oltre a essere bellissime da vedere: le ciliegie fanno belle anche noi, soprattutto la nostra pelle. Con sei ciliegie mature, una fetta spessa di cetriolo e un cucchiaio di yogurt magro naturale, da frullare insieme e poi tenere in posa per una decina di minuti, si prepara una maschera rinfrescante e rivitalizzante da applicare nella zona perioculare per contrastare borse, rughe e sguardo stanco. Con 150 grammi di polpa di ciliegia, frullata bene e a cui aggiungere un cucchiaio di olio extra-vergine di oliva, si crea invece una maschera antirughe da tenere in posa per 10-15 minuti. Infine una manciata di ciliegie e una fetta di ananas tagliata a pezzetti, un cucchiaio di miele e due-tre cucchiai di panna, frullati con cura, creano una maschera idratante e rinfrescante da applicare per mezz’ora sul viso (lontano dagli occhi), particolarmente utile a chi ha la pelle secca.