Ciclo femminile: Paese che vai, bufala che trovi

Il ciclo mestruale, dal quale tra l’altro dipende la fertilità della specie umana e la sua capacità di continuare ad esistere, è associato istintivamente a una serie di pregiudizi e di sentimenti di vergogna, nei quali affonda le sue radici il primo e più originario elemento di discriminazione nei confronti del sesso femminile. In molti Paesi, la donna con le mestruazioni è considerata impura e isolata dai contatti sociali, ma ci sono moltissime altre consuetudini e tabù meno estremi, anche se decisamente ridicoli, con cui le ragazze e le donne di tutto il mondo sono ancora costrette a convivere. Ecco i più bizzarri.



SESSO KILLER - Innanzi tutto attenzione nei rapporti sessuali: secondo i polacchi, una donna che nei giorni del ciclo mensile fa l’amore con il proprio partner potrebbe addirittura ucciderlo: le compagne innamorate sono avvertite, come pure gli uomini… che hanno qualcosa da farsi perdonare.



ATTENZIONE AGLI ASSORBENTI – Nel mondo anglosassone è diffusa la convinzione che l’utilizzo dei tamponi può provocare la rottura dell’imene, rendendo impura la donna. Se invece vivete in Malesia e buttate gli assorbenti senza averli prima ben lavati, i fantasmi verranno a perseguitarvi.



CURA DI SE’ - Sono moltissime le cose legate all’igiene quotidiana che non si dovrebbero fare durante i giorni mensili: la bufala più diffusa è che non si deve fare il bagno (pena un maggiore sanguinamento, come si pensa in Israele, o al contrario, un blocco del flusso, nocivo per la salute, secondo le credenze argentine). Molto comune anche la convinzione di non dover lavare i capelli o tagliarli, mentre secondo gli inglesi non si dovrebbe fare la permanente. In Colombia si consiglia anche di non mettere lo smalto alle unghie e di non bere limonata. I brasiliani, invece, invitano a non camminare piedi nudi per evitare crampi alle gambe.



LA CUCINA DIVENTA OFF LIMITS – Sono tante le disavventure in cui rischiano di incorrere le donne che si mettono ai fornelli in “quei giorni”: le italiane non riusciranno a far lievitare gli impasti, alle francesi impazzirà la maionese, mentre le argentine non hanno alcuna speranza di riuscire a montare la panna. Le donne anglosassoni non hanno una chance neppure con le verdure da mettere in conserva sotto sale. Guai anche in Giappone, dove è meglio che una cuoca nei giorni critici eviti di preparare il sushi: il piatto soffrirà di inevitabili squilibri nell’armonia di sapori.



PIANTE – In Romania guai se una donna mestruata tocca piante e fiori: i poveri vegetali sono irreparabilmente condannati a sofferenze che abbrevieranno il loro ciclo di vita.



COMPORTAMENTI QUOTIDIANI – Le donne venezuelane sono invitate a non depilarsi la zona bikini, pena una pelle più scura; in Bolivia una mamma in “quei giorni” non dovrebbe cullare il proprio bimbo per evitare di farlo ammalare; infine alle donne messicane si consiglia di non ballare su ritmi molto scatenati perché l’utero potrebbe rimanere danneggiato.



DISCRIMANZIONI DI GENERE – Qui si entra in un territorio più delicato, in cui ogni sorriso si spegne. Ci sono ancora Paesi e zone del mondo, ad esempio in Nepal, in cui una donna nei periodo mestruale è impura e non può avere contatti con alcuno. Altrove, come ad esempio in India, le è proibito entrare in cucina e preparare da mangiare. Sempre in alcune zone dell’India non può frequentare luoghi di culto: in qualche caso può accedere ai siti di preghiera, ma solo dopo essersi lavata i capelli e comunque non prima del quarto giorno.



Insomma, Paese che vai, bufala che trovi. Per concludere, ricordiamo ancora che negli Stati Uniti si sconsiglia il campeggio a una donna con il ciclo: gli orsi potrebbero fiutare il suo odore da grande distanza e diventare aggressivi. Insomma, se avete un fidanzato americano e siete nei “vostri giorni”, avete una buona scusa per farvi invitare in un resort a cinque stelle.