COME TI SVEGLI? – Secondo alcuni studi il suono della sveglia costituisce un vero e proprio trauma. Trovi faticoso svegliarti quando è ancora buio? Se nessun allarme riesce a convincerti a uscire dal mondo dei sogni, prova con una sveglia luminosa: simulerà l'alba modulando la luce con un'intensità crescente, ideale per un risveglio con il sorriso.



STUZZICA I SENSI – Ti alzi all'ultimo momento, in un attimo sei già vestita e spesso finisci per trangugiare in fretta il solito caffè al bar o alle macchinette: stop con le cattive abitudini! Il segreto è sfruttare la sera precedente. Apparecchia la tavola con cura. Per colazione scegli cibi che ami e aggiungi un dettaglio capace di ispirare la giornata, per esempio il libro che rimandi da tanto o la tua rivista preferita, da leggere nel tragitto in metro o durante la pausa.



RESPIRA – Come suggeriscono gli esperti, l'abitudine di camminare all'aria aperta costituisce uno straordinario allenamento, semplice e a costo zero. Puoi farlo tutti i giorni, diventerà un'abitudine antistress. La luce solare stimola la produzione di endorfine, combatte la depressione e sveglia la mente. Inoltre, ha un effetto rigenerante per la pelle. In un attimo apparirai luminosa e tonica.



CURA IL CORPO – Questo periodo dell'anno richiede impegno profondo, per questo può risultare stancante: il freddo e il buio possono demotivare, amplificando la tipica malinconia autunnale. Per combattere stanchezza e apatia hai bisogno di puntare sulle tue risorse vitali e stimolare l'energia. Fai in modo di avere ogni giorno un momento per te. Nutri il tuo bisogno di calore con cibi caldi e nutrienti, come le zuppe e le vellutate con i vegetali di stagione, che aiutano a depurare il corpo e scaldare l'anima.



RIPOSA LA MENTE – Fermati. Durante l'autunno e l'inverno i cicli della natura ci insegnano il valore del riposo. A fine giornata regalati il piacere di una doccia calda e un massaggio profumato: gli oli essenziali, da acquistare puri in erboristeria, favoriscono il rilassamento e le emozioni positive. Prova camomilla blu, ylang-ylang, bergamotto, sandalo, incenso o Neroli. Quando ti rilassi fermi il ritmo della giornata e impari a assaporare il momento presente. Aumenta la forza vitale, cresce la felicità.