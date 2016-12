Buongiorno con il saluto al sole per partire con energia

IMPARA A SVEGLIARTI – In sanscrito si chiama surya, sole, namaskara, saluto: il saluto al sole è una sequenza yoga da praticare all'inizio della giornata. Principalmente consiste in una serie di posizioni da assumere in armonia con il respiro. Adatta anche per i principianti, favorisce il riscaldamento del corpo, contribuendo a mantenere elasticità e flessibilità.



L'ENERGIA DEL SOLE – L'origine della pratica si perde nella notte dei tempi. Fin dall'antichità sono presenti riti di adorazione al sole. L'astro luminoso porta buon umore nella nostra giornata e costituisce l'elemento senza il quale la vita sulla terra non sarebbe possibile. Focalizza la tua attenzione sulla luce e immagina di incamerare dentro di te l'immensa forza del sole: energia dall'esterno e dall'interno, dal centro del nostro addome, come spiegano gli antichi testi di Hatha Yoga.



BENEFICI – Semplice da imparare, il saluto al sole coinvolge tutti i muscoli. Grazie all'effetto stretching aumenta la flessibilità e si riduce il mal di schiena. Trasformare questa pratica in un allenamento quotidiano ti permetterà di scaldare il corpo eliminando e prevenendo contratture e dolori.



BENESSERE MENTALE – Il beneficio è doppio, perché ritagliare ogni giorno alcuni minuti per questa pratica ti aiuterà a iniziare la giornata con uno spazio per te, utile per favorire la concentrazione e calmare la mente. Il saluto al sole aiuta a trovare l'energia per affrontare la giornata, sveglia il metabolismo e attiva la circolazione.



COME INIZIARE – Oltre a aumentare la forza fisica e l'energia mentale, alleni il sistema respiratorio e abbassi i livelli di stress: un beneficio in grado di ripercuotersi sul sistema immunitario e regolare il sonno, soprattutto durante i momenti particolarmente impegnativi. La prima regola per iniziare è… non perdere la pazienza! Soprattutto all'inizio è essenziale essere disposti a dedicare tempo: seguire le sequenze tramite video può rendere più facile la comprensione dei gesti corretti.



ATTENZIONE – Grazie alle flessioni solleciterai la spina dorsale migliorando il portamento. Inizia in modo dolce, segui i movimenti del corpo senza forzare i tuoi limiti. Ti basta sfruttare una ventina di minuti appena ti alzi. Respira profondamente. La sequenza del saluto al sole avrà l'effetto di una carica energizzante capace di farti sorridere e affrontare con grinta la giornata.