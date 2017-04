Attenzione al girovita: l’appetito vien… bevendo

Lo sappiamo tutti: non c’è niente di meglio di un buon aperitivo per stimolare l’appetito e predisporre a una allegra cena conviviale. Di per sé non ci sarebbe nulla di male: il problema viene quando ci proponiamo di tenere sotto controllo calorie e chili di troppo , magari in vista delle prime gite al mare. Gli scienziati sono concordi: non solo consumare bevande alcoliche ci fa introdurre una quota maggiore di calorie (l’alcol è uno zucchero), ma gli ultimi studi hanno rilevato che, dopo gli happy hour a base etilica e pasteggiando tra rossi e bianchi, si finisce per avere più fame e per mangiare di più. Il motivo per cui ciò accade è ancora misterioso.

Il fatto che il consumo di alcol e la tendenza a svuotare il piatto con più voracità siano correlati è un’evidenza clinica. Lo ricordano gli scienziati del Francis Crick Institute di Oxford in un lavoro pubblicato sulla rivista “Nature Communications”. Molto meno chiaro è il motivo per cui ciò avvenga. In effetti, l’alcol è una sostanza molto ricca di calorie e quindi dovrebbe indurre il cervello a trasmettere un segnale di sazietà: per questo si è spesso pensato che la propensione a indulgere nel cibo sia uno stimolo correlato a ragioni di tipo sociale, ad esempio il fatto di trovarsi in allegra compagnia, e all’abbassamento dei freni inibitori portato dall’alcol. In realtà gli studiosi hanno scoperto che le bevande alcoliche stimolano alcuni particolari neuroni, chiamati Agrp, che di solito entrano in azione quando non ci si alimenta da molto tempo, ai quali è riconducibile un senso intenso di fame. Lo studio è stato condotto sulle cavie da laboratorio, ma gli stessi effetti dovrebbero riprodursi anche nei soggetti umani, visto che anche nel nostro cervello sono presenti questi neuroni. Gli esperti hanno anche dimostrato che gli Agrp entrano in attività anche quando si mangia e si beve in solitudine, smentendo così l’ipotesi che sia la convivialità a stimolare l’appetito. L’alcol dunque “accende” questi neuroni e il nostro cervello ci fa sentire affamati.



Ecco allora un motivo in più per limitare al massimo l’assunzione di bevande alcoliche quando si deve tenere sotto controllo il peso: meglio sarebbe eliminare l’alcol completamente. Fa anche poca differenza il tipo di bevanda che si consuma, visto che è l’alcol etilico in quanto tale a generare il processo, e che questa sostanza è presente, anche se in quantità differente, anche nelle bevande considerate poco alcoliche.



Ma quante calorie ci sono in un bicchiere di vino? Indicativamente, un bicchiere da 150 ml di rosso "pesa" dalle 80 alle 1202 calorie, a seconda della gradazione, mentre un'analoga quantità di bianco, oscilla tra le 80 e le 110. Con i superalcolici, naturalmente, va molto peggio: la vodka "pesa" 90 calorie per un bicchierino da 40 ml e il whisky porta 96 calorie, sempre un bicchierino 40 ml.