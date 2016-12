Acqua e limone: soluzione detox per le feste

PRIMA DI COLAZIONE – Punta sulle prime ore del giorno per idratarti e depurarti. Trasformare il risveglio in un momento di cura per se stessi è un rito del buon giorno in grado di influire positivamente sul benessere dell'organismo. Dopo il riposo notturno il corpo ha bisogno di idratazione, ecco perché tenere a portata di mano un bicchiere di acqua tiepida da sorseggiare a digiuno è un'ottima abitudine. Bere acqua idrata l'organismo, ha un effetto disintossicante e aiuta a prevenire il mal di testa.



ABITUDINI BENESSERE – Prepara una tazza oppure un bicchiere con acqua tiepida, aiuterà le funzioni intestinali. È possibile assumere un paio di bicchieri o più: sorseggia lentamente e ascolta le reazioni del tuo corpo. Spesso finiamo per svegliarci all'ultimo momento, bere in fretta un caffè o uscire di casa rimediando con il solito cappuccino al bar. Lascia il bicchiere in vista; bere acqua a digiuno non appena ti svegli diventerà un piacevole rito. Usa il tempo successivo per lavarti e vestirti: avere dieci minuti tutti per te per fare stretching, meditare o semplicemente guardare fuori dalla finestra respirando con calma aiuta a fare ordine fra i pensieri e affrontare la giornata con più grinta.



ACQUA E… – Secondo gli studi bere due bicchieri d'acqua prima dei pasti principali attiva il metabolismo e favorisce il processo di dimagrimento, dando la sveglia al metabolismo. Periodicamente è possibile alternare l'acqua tiepida con un ciclo di un mese a base di golden milk, preparato con la curcuma, spezia dall'alto potere disintossicante. In alternativa, sperimenta l'argilla ventilata: versa (mezzo cucchiaino da caffè) in un bicchiere d'acqua mescolando con un cucchiaio di legno e fai riposare per una notte. Dopo aver eliminato il fondo, dove si sarà depositata l'argilla, è possibile bere l'acqua.



ELISIR NATURALE – Periodicamente è possibile variare il bicchiere d'acqua tiepida mattutino aggiungendo succo di limone fresco e un cucchiaino di miele. Questa bevanda stimola i movimenti intestinali combattendo la stitichezza. Il miele ha proprietà cicatrizzanti, antibiotiche e antibatteriche: ai suoi benefici si aggiungono le virtù del celebre frutto giallo, ricco di vitamina C. Ricco di sali minerali e vitamine, il limone aiuta a rafforzare il sistema immunitario e aiuta a combattere le infezioni alla gola grazie al potere antisettico e antibatterico.



ATTENZIONE – Secondo l'aromaterapia il profumo di limone è una sveglia per la mente, stimola la concentrazione e il buon umore riducendo lo stress. È importante assumere con moderazione acqua e limone: l'abuso può aumentare il rischio di disturbi allo stomaco, reflusso gastro-esofageo e gastrite. Impara a alternare. Per colazione punta sull'idratazione con centrifugati, tè o un infuso di fiori. Se ami il gusto del limone e desideri una bevanda energizzante puoi preparare zenzero fresco, limone e miele. Bere liquidi aiuta a idratare e favorisce l'eliminazione delle tossine, combatte la ritenzione idrica e placa l'appetito favorendo il senso di sazietà.