Stop ai sabotatori della dieta

07:00 - 1) Se non trovi il tempo di cucinare - Si può mangiare in modo sano anche senza passare ore ai fornelli. Come? Il primo consiglio è fare bene la spesa e rifornire adeguatamente frigorifero e dispensa di cibi sani. E poi cerca di cucinare i cibi in anticipo, programmando i menu della settimana. Questo in pratica vuol dire cucinare una volta gli stessi cibi, in porzioni adatte per diversi pasti, da suddividere in contenitori che potrai conservare in frigo o nel congelatore. Molti alimenti, come per esempio i legumi e i cereali, si conservano bene anche per parecchio tempo.

2) Se vai matta per i dolci - Se proprio non riesci a farne a meno, riserva loro un posto solo a colazione e negli spuntini. Inizia a sostituire torte e biscotti con una fetta di pane nero con un velo di miele o ancora un quadratino di cioccolato fondente al 70%. Oppure a merenda frulla una banana, 2 cucchiaini di sciroppo d’acero e un bicchiere di latte di riso. O ancora mescola 125 g di yogurt con 20 g di cacao solubile e un cucchiaino di sciroppo d’acero. E la sera chiudi il pasto con uno yogurt di soia con semi di girasole e cannella.



3) Concediti uno sgarro ogni tanto - Non pensare che alimentarsi in modo sano significhi dover rinunciare al piacere del cibo. Se desideri un certo alimento, qualche volta cedi alla voglia, senza sentirti in colpa. Più diventi transigente e cedevole e più il tuo corpo asseconderà il cambiamento. Scegli di appagare il tuo gusto più con la qualità che con la quantità: se ti va un gelato, prendi una coppetta piccola nella gelateria migliore invece della vaschetta del supermercato…

4) Le alternative per insaporire - Mangiare bene non significa mortificare il gusto, ma riscoprire nuovi sapori e abbinamenti diversi. Se per esempio pensi di non poter vivere senza maionese e ketchup, sappi che hummus, crema di avocado, formaggio di capra, yogurt bianco aromatizzato con spezie o erba cipollina sono perfette alternative da spalmare su pena e piadine o per condire un’insalata. Impara anche a fare uso degli insaporitori naturali: erbe fresche e secche, aglio, cipolla, peperoncino, zenzero, curry, senape, aceto, succo di limone, salsa di soia a basso contenuto di sodio. Apportano zero calorie e sono privi di additivi artificiali.



5) Cosa fare se mangi fuori casa - Se il lavoro ti porta a mangiare spesso fuori, in bar e ristoranti, l’astuzia da mettere in pratica è di porsi dei limiti. Ci vuole insomma un po’ di autodisciplina. Stabilisci delle regole a priori che poi seguirai al momento e imponiti l’obbligo di non sgarrare. Se, per esempio, prendi il piatto di pasta, eviti il pane e il dessert. L’assaggio di vino è consentito solo di tanto in tanto. Se ordini panino o piadina, non aggiungerci salse grasse (maionese ecc.) e prevedi sempre una o due verdure nella farcitura.



6) Tieni a portata di mano snack sani - Merendine, cracker e dolcetti sono spesso cibi consolatori cui si ricorre per combattere lo stress. Al posto di patatine o barrette di cioccolato, consuma popcorn casalinghi senza zucchero o 3 o 4 pezzi di frutta secca. Ricordati di prevedere negli spuntini una quota proteica. Quindi per esempio un frutto con 3 noci oppure uno yogurt o una scaglia di grana. Tieni a portata di mano e porta con te spuntini sani, come frutta, verdura cruda (carote, finocchi…).