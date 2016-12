29 maggio 2014 Sport d’acqua: in forma divertendosi Con la bella stagione, si risveglia la voglia di muoversi. E se la palestra è il mare (o il lago) allenarsi è ancora più motivante. Ecco come modellare il corpo in acqua Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:00 - La coppia acqua e sport ti fa venire in mente solo il nuoto? Riduttivo pensarlo: sulle onde del mare ti puoi divertire con tante altre discipline che tonificano i muscoli oltre che lo spirito. È stato osservato infatti che osservare la natura mentre si pratica sport in acqua aiuta a distendere la mente e favorisce il coraggio. Alcuni sport sono per le più allenate, altre per le principianti: scopri quello che fa per te.

Nuoto - Superfluo dire che è lo sport più completo: allena infatti tutti i gruppi muscolari. Vediamoli nel dettaglio, stile per stile.

Stile libero: modella gambe, pancia e spalle in modo armonioso;

dorso: tonifica senso, addome e ovviamente le spalle;

rana: rassoda e solleva i glutei;

delfino: permette di bruciare più calorie con poche bracciate.

Tutti gli stili: migliorano la postura, dato che sviluppano una serie di muscoli che sostengono il dorso e che solitamente non sappiamo di avere.



Windsurf e dintorni - Parliamo di tutti gli sport che si possono fare con una tavola in mare. Se si è alle prime armi si può provare il bodyboard. Si pratica distendendosi a pancia in giù sulla tavola, per lasciarsi trasportare dalle onde. Ovviamente non si resta passivi: si muovono braccia e gambe per adeguarsi all’oscillazione delle onde. Muscoli allenati? Interno e esterno coscia, glutei e bicipiti. Surf e windsurf invece sono adatti a chi è più esperto, ha una buona muscolatura di base, e riesce a stare in equilibrio. Ci si può avvicinare a questi sport dal sapore “oceanico”, anche in Italia, cercando gli “spot”, cioè quei punti in cui si può surfare (sono dislocati lungo tutto il Litorale, laghi compresi). Si tratta di sport impegnativi che tonificano tutto il corpo, bruciando molte calorie, anche se si è poco esperti.





Canoa - Si può praticarlo da sole o in due. Per iniziare ci vuole un minimo di forza nelle braccia (provate a reggere un remo per più di 10 minuti). Oltre a spalle e arti inferiori, la canoa modella gli addominali obliqui (muscoli spesso dimenticati), con il risultato che le maniglie dell'amore finalmente spariscono. È stato osservato dai medici dello sport che i benefici della canoa vanno oltre quelli fisici: se ci si allena in due, si sviluppano alleanze e solidarietà. In solitaria, invece, si dà un’impennata al proprio coraggio (di andare al largo, per esempio) e alla concentrazione.



Paddleboard - Noto anche “Stand Up Board” è uno sport che, come dice la parola stessa, consiste nel guidare la tavola con un remo, restando in piedi. In equilibrio. È proprio questo che permetterà di rassodare gambe, glutei e addome. Provate a non cadere dalla tavola, anche se il mare è calmo: basta quest’impegno a far lavorare i muscoli della parte inferiore del corpo.