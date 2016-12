Soia, condensato di salute in mille varianti

07:00 - La sua culla è l’Asia, anche se negli ultimi anni l’Italia ha visto aumentare del 30% le coltivazioni di soia, che nella sola Emilia Romagna coprono più di 100 mila ettari (il totale ammonta a circa 200 mila). Il merito è della sua duttilità, che fa sì che la soia sia un legume trasformista: sulle nostre tavole arriva sotto forma di latte, formaggio e altri prodotti caseari; farina, hamburger e persino deliziosi snack.

La varietà dei prodotti di soia permette di essere consumato persino dai palati più esigenti. Il processo di trasformazione della soia inoltre è talmente raffinato che evita la dispersione delle sue proprietà nutritive. In particolare, ha un elevato contenuto di proteine vegetali (30%), di grassi buoni (19%) e una notevole presenza di isoflavoni e fitoestrogeni, tutti nutrienti che proteggono il sistema cardiovascolare.



Le proteine della soia infatti agiscono sul metabolismo dei grassi, evitando che il colesterolo cattivo (Ldl) e i trigligeridi ostruiscano le arterie. Da un lato aumentano l’elasticità dei vasi sanguigni, dall’altro abbassano la quantità di grassi nel sangue. A potenziare quest'effetto concorrono anche l'acido linoeico e quello linolenico, due acidi grassi insaturi della soia, che l'organismo trasforma in Omega 3 e Omega 6, utili per contrastare i processi aterosclerotici e le malattie cardiovascolari.



La soia inoltre è basso contenuto di grassi e ad alto contenuto di fibre: un mix perfetto per ridurre il rischio di eventuali scompensi metabolici (sindrome metabolica, diabete, obesità ecc) e per mantenersi in forma. Un etto di soia apporta il 12% di fibre, che, oltre a regolare la motilità intestinale, saziano e tengono sotto controllo i livelli di zuccheri e colesterolo.



Chi è intollerante al lattosio, può sostituire il latte vaccino con quello di soia, bevanda ottenuta dalla macerazione e spremitura dei semi, naturalmente priva di lattosio. I prodotti caseari derivati dal latte di soia vengono arricchiti di calcio, vitamina D (indispensabile per fissare il calcio nelle ossa) e di Vitamina B12, essenziale per il buon funzionamento delle cellule: reintegrano quindi il fabbisogno di sali minerali e vitamine per evitare il rischio di osteoporosi.



Legume benefico dalle mille potenzialità, la soia è (anche) una buona fonte di vitamine del gruppo B e di minerali come potassio, calcio, fosforo e ferro e fitoestrogeni: un etto di fagioli fornisce quasi il 50% del fabbisogno quotidiano femminile. È un buon alimento quindi per chi vuole mantenersi in forma, senza rinunciare al gusto.