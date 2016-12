Sette cibi, amici di una lunga giovinezza

08:00 - Il passare del tempo è un fatto inesorabile, ma con qualche accorgimento, è possibile rallentarne i danni e mantenersi giovani a lungo. Non servono strategie complicate e costose: basta… aprire il frigorifero e mettere in tavola alcuni alimenti "giusti". Oltre a seguire le regole di una sana e corretta alimentazione e fare un po' di esercizio fisico, ci sono alcuni cibi che ci aiutano a rallentare i danni del tempo. Ecco i magnifici sette, ovvero i super alimenti anti age che ci aiutano a conservarci belli e sani. Si trovano comodamente al supermercato, sono naturali e non eccessivamente costosi.

IL TÈ VERDE - , famosa bevanda dalle proprietà benefiche, riduce il rischio di morte fino al 26% per chi ne assume varie tazze al giorno. Ricco di vitamina C, K e del gruppo B, questa bevanda ha effetti benefici sulla salute riconosciuti da secoli. Negli ultimi anni l'entità reale di questi benefici è stata studiata in maniera scientifica: ci sono evidenze secondo cui i bevitori regolari di tè verde mostrano minore incidenza di ipertensione, malattie cardiache e tumori. I benefici provengono soprattutto da un gruppo di sostanze chiamate catechine, capaci di potenziare le difese antiossidanti, di combattere i radicali liberi, responsabili dell'invecchiamento e di diminuire il danno cellulare su tutti i tessuti.

RIBES - Le bacche di questo frutto hanno un sapore asprigno, ma sono molto salutari. Hanno la proprietà di aumentare la resistenza dei capillari e sono ricche di flavonoidi, antociani e vitamina C, tutte sostanze note per le loro proprietà antiossidanti..



MIRTILLI – Anch'essi molto ricchi di antiossidanti e polifenoli, costituiscono un vero e proprio scudo contro l’invecchiamento. Uno studio ha dimostrato che assumerli in maniera costante riduce i rischi di sviluppare alcune gravi malattie, tra cui cancro e diabete, riducendo il rischio di morte del 30%.

FRUTTA SECCA – Una manciata al giorno aiuta a vivere meglio e più a lungo. Secondo uno studio dell'Università di Harvard la frutta secca diminuisce i rischi di sviluppare cancro, malattie cardiache e respiratorie. Mandorle, noci, pistacchi e nocciole sono oltretutto una perfetta soluzione per uno spuntino o una merenda spezza fame. Unica accortezza: evitiamo di esagerare se dobbiamo controllare il peso, perché si tratta di alimenti molto calorici.VINO ROSSO – Buon vino fa buon sangue, come dice il proverbio. Mezzo bicchiere di rosso al giorno è un alleato contro le malattie cardiovascolari e regala fino a cinque anni di vita in più. Non a caso la dieta mediterranea include una modica quantità di vino tra gli alimenti consentiti.

SALMONE – Particolarmente ricco di omega 3, gli acidi grassi che contribuiscono a rallentare l’invecchiamento, va consumato con frequenza. Uno studio della Ohio State University ha dimostrato infatti che gli omega 3 aiutano a proteggere i telomeri, cioè l'estremità dei cromosomi, al cui progressivo accorciamento è associato l'invecchiamento cellulare: proteggere i telomeri, dunque, significa restare giovani più a lungo. Via libera dunque al salmone, da consumare affumicato, cotto, o a sashimi secondo i propri gusti.

CEREALI INTEGRALI - Un buon piatto di pasta, meglio se Integrale, condito con un filo d’olio d’oliva o un piatto di verdure, garantisce al fisico il necessario apporto di energia, come insegna la dieta mediterranea.