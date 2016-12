Pitaya gialla, frutto dalle mille virtù

07:00 - E’ un vero concentrato di proprietà benefiche, con tante vitamine, fibre, ferro e fosforo. La pitaya gialla è un frutto che arriva dalla Colombia, ha una scorza gialla e una polpa bianca piena di semi, è ricca di proteine e calcio, e interviene in modo del tutto nuovo sull'armonia intestinale.

Questo frutto-toccasana contribuisce anche al fabbisogno di vitamine essenziali come la vitamina A e la vitamina C, è fonte di probiotici in grado di promuovere lo sviluppo di batteri benèfici che migliorano la flora e le funzioni intestinali. Le fibre e i semi, presi con abbondante acqua, "svegliano" le funzioni intestinali, anche quelle un po’ “pigre”.

Intervenire con prodotti naturali sulla regolarità del sistema digestivo e intestinale può essere essenziale: dopo il cervello, l'intestino è l'organo con il più grande numero di terminazioni nervose; il nostro modo quotidiano di mangiare, spesso troppo disordinato, indebolisce le oltre 700 specie di microrganismi che lo popolano. Per garantire che “tutto funzioni bene” è comunque necessario intervenire in nel modo meno invasivo e più naturale possibile.



La pitaya gialla, disponibile sotto forma di integratore, può essere utilizzata in ogni situazione. Il sapore gradevole, l'elevato contenuto di fibre e la capacità di ottimizzare l'assorbimento dei grassi la rendono utile in qualsiasi momento della giornata, anche in dosi personalizzate: i due/tre cucchiai consigliati si possono assumere da soli, oppure con yogurt, macedonia o altri alimenti naturali. Si trova dal farmacista, ed è confezionata in “fette di frutto disidratato”. E’ proposta dalla linea "Prodigi della Terra", secondo un disciplinare che ne garantisce purezza e qualità.