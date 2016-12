9 giugno 2014 Obiettivo forma perfetta con tre soluzioni last minute Hai bisogno di appiattire la pancia? Segui un programma mirato per un giorno. Il tuo problema sono i gonfiori o una linea appesantita? Allora i giorni dietetici salgono a tre o a sette. In base allo scopo che vuoi raggiungere, c’è una dieta veloce ad hoc. Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Rimodellare fianchi, pancetta e cosce un po’ abbondanti è un impegno che richiede volontà, costanza e del tempo a disposizione. Ma per sentirsi a proprio agio e poter indossare con disinvoltura il bikini per i primi giorni di sole, possono essere sufficienti anche pochi giorni. A volte basta un addome più piatto o anche solo mezzo chilo in meno per vedersi meglio e apparire più in forma.

Da qui l’idea delle diete lampo proposte, che aiutano a disintossicarsi dalle scorie accumulate durante l’inverno. Si tratta di programmi alimentari decisamente ipocalorici, ma visto che non vanno seguiti a lungo, sono accettabili dall’organismo, a patto di essere in perfette condizioni di salute.



1) Obiettivo pancia piatta in un giorno

Questo programma prevede una giornata di “riposo digestivo”. È un regime ideale per disintossicarsi e sgonfiarsi: gli effetti possono essere portentosi, specie per chi di solito non fa troppa attenzione a ciò che mangia o per chi si ritrova con un organismo un po’ ingolfato da mesi di stravizi alimentari. Quindi è utilissima quando c’è bisogno di risultati immediati. Se poi questo giorno light diventa un appuntamento settimanale fisso, non mancheranno i risultati a lungo termine sul fronte della linea.

A chi è adatta - Per chi ha bisogno di eliminare liquidi e calmare stomaco e intestino. Se nel resto della settimana si mangia con moderazione e si ripete la giornata depurativa ogni 8 giorni, si possono perdere anche 3 kg in un mese. Puoi scegliere tra tre differenti giornate-tipo.

Giornata di frutta - 1,5 Kg di frutta fresca da suddividere in 3-4 pasti. Oltre a mele, pere, uva, fragole, lamponi, mirtilli, banane, prugne, albicocche, melone, ananas, si può mangiare anche frutta esotica come kiwi, mango e papaya.

Giornata di riso - 150 g di riso che deve essere cotto in molta acqua e suddiviso in 3 porzioni.

Giornata di patate - 700 g di patate e 600 g di verdure cotte da suddividere in 3 pasti. Le patate possono essere cucinate con la buccia o cotte in forno.



2) Via i gonfiori in 3 giorni

Bisogna eliminare pasta, pane e riso, ma in compenso si può gustare una coppa di gelato tutti i giorni. Prevede un buon apporto di proteine delle carni nobili magre e del pesce, che consentono di dimagrire, senza perdere tono e vigore ai muscoli. Così si appare in piena forma, con il volto disteso e senza più palpebre gonfie.

A chi è adatta - A chi non ha particolari problemi di peso, ma vorrebbe agire sui punti critici, perché “asciuga” almeno 2 kg in 3 giorni (si tratta soprattutto di una perdita di acqua). Pur non trattandosi di una reale perdita di grasso, gli effetti sono ben visibili, specie in termini di centimetri nelle cosce. Il programma va seguito alla lettere per 3 giorni. Per condire le pietanze si usa un cucchiaio di olio di olivo a pasto

Primo giorno

Colazione: un pomodoro, una fetta di pane tostato con due cucchiaini di burro, un caffè con dolcificante

Pranzo: 120 g di tonno al naturale, una fetta di pane tostato, un caffè con dolcificante

Cena: 100 g di carne bianca alla griglia, 250 g di fagiolini bolliti o al vapore, 120 g di barbabietole rosse, 100 g di gelato alla frutta

Secondo giorno

Colazione: un uovo sodo, mezza banana, una fetta di pane tostato, un caffè con dolcificante

Pranzo: 200 g di fiocchi di latte, 5 cracker integrali

Cena: 120 g di pesce ai ferri, 250 di broccoli, 120 g di carote, 100 g di gelato alla vaniglia

Terzo giorno

Colazione: Una mela, 5 cracker, un pezzo di gruviera, un caffè con dolcificante

Pranzo: un uovo sodo, 5 cracker

Cena: 2 kiwi, 120 g di tonno al naturale, 240 di barbabietole, 120 g di cavolfiore, 100 g di gelato fiordilatte



3) Via i chili in più con la dieta iperproteica di 7 giorni

È una dieta decisamente ipocalorica, che prevede un taglio netto ai carboidrati e un aumento delle proteine. Seguirla non è poi così difficile, vista la presenza delle proteine di carne, pesce, formaggi e uova, che saziano, appagano il palato e forniscono l’energia necessaria per sentirsi in piena forma, nonostante il notevole taglio calorico (prevede 1000-1200 calorie al giorno).

A chi è adatta - È indicata per chi deve smaltire 2-3 chili di troppo velocemente. Le proteine aumentano il metabolismo e tendono a far perdere velocemente acqua dai tessuti.

Lunedì

Colazione: un uovo sodo o alla coque, un’arancia o una spremuta di arancia

Pranzo: 120 g di tonno al naturale, insalata di lattuga

Cena: 200 g di petto di pollo alla griglia, spinaci lessi

Martedì

Colazione: un vasetto di yogurt bianco magro, un pompelmo intero o spremuto

Pranzo: 2 uova sode o strapazzate in padella antiaderente con due cucchiai di salsa di pomodoro; insalata di pomodori e cetrioli.

Cena: 180 g di hamburger, finocchi gratinati con 20 g di parmigiano

Mercoledì

Colazione: un vasetto di yogurt magro, 100 g di fragole o frutti di bosco

Pranzo: 200 g di petto di pollo o altra carne magra ai ferri, melanzane grigliate o stufate

Cena: 150 g di sogliola al limone, insalata di fagiolini

Giovedì

Colazione: 80 g di fiocchi di latte, ½ papaya

Pranzo: 125 g di mozzarella, insalata di pomodori

Cena: insalatona con 100 g di petto di pollo ai ferri tagliato a dadini, 50 g di formaggio a dadini, sedano, arancia e insalata verde

Venerdì

Colazione: 80 g di ricotta, una mela

Pranzo: 130 g di salmone al naturale, spinaci al vapore

Cena: 200 g di tacchino al rosmarino, verdure grigliate

Sabato

Colazione: 1 vasetto di yogurt bianco magro, un kiwi

Pranzo: 125 g di mozzarella, insalata di pomodori e cetrioli

Cena: 200 di merluzzo bollito, carciofi saltati in padella con limone e pepe

Domenica

Colazione: 80 g di fiocchi di latte, 100 g di fragole

Pranzo: 200 g di petto di pollo o altra carne magra ai ferri, insalata verde mista

Cena: insalatona con 150 g di gamberetti e verdura