Le dieci mosse per raggiungere la felicità

08:00 - Tutti la desiderano, molti la cercano, ma pochi sanno che cosa sia per davvero. La felicità, diritto sancito perfino da alcune Costituzioni, ha mille volti e la sua volatilità costituisce proprio una proprio elemento distintivo. Ora però si scopre che non si tratta di un semplice sentimento, ma di una facoltà vera e propria che richiede un allenamento costante. E per arrivarci, ci sono dieci passi diversi. Uno di questi, a sorpresa, è l'attività fisica, vero e proprio passepartout per essere felici.

Lo sostiene una ponderosa ricerca realizzata nel Regno Unito per le associazioni di charity "Action for happiness" e "Do something of different'" che riuniscono esperti, economisti, ricercatori e psicologi. Lo studio ha preso in esame 5000 persone per cercare di scoprire quanto ci sentiamo felici e quanto siamo pronti a impegnarci per esserlo di più e più costantemente.



Una nota delle associazioni spiega che i partecipanti al sondaggio sono stati invitati ad assegnare un certo punteggio (da 1 a 10) ad ogni azione quotidiana in grado di aumentare il livello di felicità personale. Inoltre, tra i soggetti coinvolti nello studio, solo uno su 6 (ovvero il 17%) ritiene di aiutare gli altri nel modo migliore: solo uno su cinque, (il 15%) ammette di impegnarsi totalmente nelle relazioni che considera più importanti. Si è dichiarata soddisfatta di se stesso una quota pari al 5% e, infine, il 55% dei volontari ha dichiarato di non praticare quotidianamente attività fisica. Lo sport, come spiegano gli autori dello studio, è invece considerato come un'attività di fondamentale importanza per incrementare la felicità.

L'elenco delle dieci mosse per una vita felice è stato chiamato "Great Dream": il nome è un acronimo in lingua inglese delle varie pratiche consigliate, da praticare quotidianamente per raggiungere o incrementare la felicità:



1 Dare agli altri.

2 Relazionarsi e mettersi in connessione con le persone.

3 Fare esercizio, ovvero prendersi cura del proprio corpo e svolgere almeno mezz'ora al giorno di attività fisica.

4 Apprezzare, ossia notare le cose che ci circondano ed esserne consapevoli.

5 Provare e sperimentare per apprendere cose nuove.

6 Progettare, ossia guardare al futuro.

7 Resilienza: cioè cercare sempre il modo per superare le difficoltà con spirito costruttivo, soprattutto nei rapporti interpersonali.

8 Emozionarsi, ovvero vivere la realtà lasciandosene impressionare positivamente.

9 Accettare se stessi.

10 Sentirsi parte di qualcosa di più grande.



Commentando in particolare l'importanza dell'attività fisica nel cammino verso la felicità, Karen Pine, psicologa dello sviluppo alla University of Hertfordshire, UK, cofondatrice dell'associazione e autrice di molti saggi in materia, spiega: "Praticare alcuni esercizi incrementa l'accettazione di se stessi: di conseguenza aumenta il senso di felicità e predispone le persone in modo positivo".