L’integratore che fa bene alla linea

07:00 - Non tutti gli integratori sono uguali. Ci sono quelli che aiutano il metabolismo, quelli che favoriscono l’eliminazione dei ristagni liquidi, altri ancora che attenuano il gonfiore addominale e la fame nervosa. Scopri quello che fa per te.

L’arancio amaro dà una scossa al tuo metabolismo - Per smaltire i depositi di grasso che si localizzano soprattutto a livello di pancia e fianchi puoi assumere un integratore a base di estratto secco di arancio amaro. Questo rimedio contiene una particolare composizione di catecolamine (sinefrina, N-metiltaramina, hordenina, octopamina, tiramina) che ha il potere di risvegliare il metabolismo grazie a un’azione termogenica

Fai così - scegli l’integratore titolato in sinefrina al 6% in bustine da sciogliere in una bottiglie da almeno mezzo litro d’acqua e da bere a sorsi durante la giornata.



Il chitosano riduce l’assorbimento di grassi e zuccheri - Assumendo 1200 mg di al giorno di chitosano (600 mg un’ora prima di pranzo e altrettanti prima di cena con abbondante acqua) puoi ridurre l’assorbimento dei grassi alimentari, aumentandone l’eliminazione intestinale. Il chitosano è infatti una fibra solubile derivata dalla chitina, il costituente principale del guscio e dei crostacei. Questa ha la capacità di legarsi ai grassi e ai carboidrati limitandone l’assorbimento e favorendo la sazietà.

Fai così - in commercio trovi integratori in cui il chitosano è spesso associato a cromo e guar, sostanze che favoriscono la riduzione del grasso addominale. Non assumere questo integratore se soffri di allergie a crostacei e molluschi.



Con il baccello di fagiolo assumi meno carboidrati e calorie - Questo integratore ti aiuta a limitare l’apporto calorico e ad evitare i picchi glicemici che fanno immagazzinare adipe e quindi chili superflui. Ricco di fibre di cellulosa, pectine, tannini e flavonoidi, il baccello di fagiolo ha la proprietà di rallentare l’assorbimento degli zuccheri a livello delle pareti intestinali. Può esserti utile anche se soffri di ritenzione idrica e di cellulite grazie alla sua azione diuretica.

Fai così - assumi 2 capsule prima del pranzo o della cena. I preparati a base di baccello di fagiolo possono causare disturbi gastrointestinali, quindi usali per periodi brevi (30-40 gg al massimo) ed evitali in caso di ulcera gastrica.

Con il Fucus vesciculosus acceleri il metabolismo e dimagrisci - Per combattere il sovrappeso dovuto a un metabolismo lento, il Fucus vesciculosus è il rimedio più adatto. Questo integratore è molto utile per il contenuto di iodio che viene assorbito con facilità dall’organismo e va a concentrarsi nella tiroide, dove viene incorporato negli ormoni tiroidei. Questi ultimi, a loro volta, stimolano il metabolismo attivando un’azione dimagrante.

Fai così - bevilo in tintura madre, 30-50 gocce in acqua 2 volte al giorno per 7 giorni. Puoi associarlo alla tintura madre di pilosella (nella dose di 50 gocce) per ridurre disturbi come cellulite e gonfiore diffuso. A causa delle sue proprietà, chi ha problemi alla tiroide dovrebbe assumere il Fucus solo dopo una valutazione medica.



La carnitina ti fa restare in linea - Per ridurre il sovrappeso tipico della menopausa, un alleato prezioso è L-carnitina, un aminoacido che aiuta l’organismo a ossidare meglio il grasso. Puoi trovarla in commercio in capsule abbinata alla vitamina B, che ne consente una migliore assimilazione. Oltre che per il dimagrimento, l’integrazione è utile anche per contrastare stress e stanchezza, migliorando le funzioni del sistema nervoso.

Fai così - il dosaggio va da 1 a 6 g con abbondante acqua. Questo integratore è particolarmente efficace se accompagni l’assunzione con una regolare attività fisica.



Lo psillio ti regala una pancia piatta - Per eliminare stipsi e grasso concentrati sull’addome, aiutati con i semi di psillio. Le mucillagini di cui è ricco contribuiscono a ridurre l’assorbimento intestinale dei grassi, del colesterolo – senza modificare però i livelli di colesterolo buono (HDL) – e degli zuccheri, con diminuzione del picco glicemico dopo il pasto. Questo integratore aiuta anche a raggiungere meglio la sazietà.

Fai così - prendine 1-2 bustine al giorno, meglio se lontano dai pasti, con abbondante acqua.



Il glucomannano ti toglie una taglia - Se, per varie ragioni, non introduci abbastanza fibra con l’alimentazione quotidiana puoi ricorrere a integratori nella dieta. Il glucomannano, polisaccaride ottenuto dalla radice di una pianta della famiglia delle Araceae, offre i benefici migliori. Questo rimedio infatti forma una massa gelatinosa che contribuisce a riempire una lo spazio gastrico, diminuendo il senso di fame; riduce l’assorbimento di grassi e zuccheri e migliora la funzione intestinale, sgonfiando la pancia.



Fai così - prendi questo integratore 1 o 2 ore prima dei pasti con molta acqua al dosaggio giornaliero di almeno 4 grammi. Usalo con prudenza, specialmente nella prima fase del trattamento, poiché all’inizio può provocare gonfiore e crampi addominali. A mano a mano che lo si assume, il rischio di questi spiacevoli inconvenienti si riduce.