In linea grazie allo smartphone

08:00 - Passate le Feste, è l'ora di rimettersi un po' in riga e fare qualche piccolo sforzo per smaltire i due o tre chiletti che le abbuffate natalizie ci hanno lasciato addosso. E tra le tante proposte di diete, eccone una che ci segue proprio ovunque, grazie a un'app gratuita da scaricare sullo smartphone.

La proposta arriva da Melarossa.it, il sito di alimentazione e diete personalizzate a cura della S.I.S.A., la Società Italiana di Scienza dell'Alimentazione, che ha messo a punto una nuova versione per Android dell'applicazione finora disponibile solo per gli utenti Apple. L'app di Melarossa, scaricabile gratuitamente dai rispettivi App Store, elabora istantaneamente una dieta del tutto personalizzata, sviluppata da un team di esperti nutrizionisti e dietologi ed è supervisionata dalla Società Italiana di Scienza dell’Alimentazione. che permette di dimagrire in modo scientificamente corretto di circa un kg a settimana.



La dieta ha anche, tra i suoi punti di forza, la varietà dei menù: sono circa 3.000 diverse proposte, tutte ben bilanciate in termini di calorie e di nutrienti secondo i principi del regime alimentare mediterraneo, e basate sui cibi italiani. Nella fase di registrazione occorre inserire alcuni dati sulle proprie caratteristiche fisiche, sulle abitudini di vita (sportive o sedentarie), sulle preferenze alimentari, ad esempio se si è vegetariani o se a pranzo si mangia con i panini, e sull'obiettivo di peso che ci si propone di raggiungere.

Oltre alla App, Melaroosa propone sei consigli per seguire con successo la propria dieta, suggeriti dal nutrizionista Luca Piretta (SISA) per dimagrire in salute.

1 - Dimentica la bilancia – Pesarsi tutti i giorni è sbagliato: meglio preferire un controllo settimanale. Le piccole oscillazioni di peso da un giorno all'altro non significano che la dieta non sta funzionando: basta una variazione nella sudorazione o nella quantità di liquidi assunti nella giornata per invertire il corso dell'ago della bilancia.

2 – Pensa positivo – Il successo di una dieta dipende molto dal fatto di essere su di morale e ben motivati. Quando si è a dieta conta moltissimo stare su di morale ed essere motivati. Visto che dimagrire comporta comunque un sacrificio, per trovare la forza di non mollare è importante imparare a farsi qualche regalo: l'importante è controllare le quantità per eccedere con le calorie.

3 - Impara una corretta alimentazione – Nella dieta devono essere presenti tutti i gruppi alimentari, quindi frutta, verdura, pane, carne, pesce e, ogni tanto, anche vino e dolci. La chiave del successo sta nelle proporzioni:

la dieta corretta, deve contenere almeno cinque porzioni di frutta e verdura al giorno, una di carboidrati complessi (pasta e amido), pesce o carne una volta al giorno, facendo attenzione che la carne non sia presente più di due - tre volte alla settimana.

4 - Non dimenticarti di bere - L’acqua è un elemento fondamentale del nostro organismo: il 60% del nostro corpo è composto da acqua e tutte le reazioni chimiche che si realizzano nelle nostre cellule hanno bisogno dell’acqua. Per questo gli esperti raccomandano di assumere 1,5-2 litri di liquido al giorno, compresi quelli contenuti negli alimenti come frutta e verdura. Nei giorni d'inverno, possono essere utili anche le tisane calde.

5 - Impara a sostituire gli alimenti – La ripetitività degli alimenti concessi è uno degli aspetti più faticosi di una dieta. Il sito di Melarossa insegna a personalizzare la dieta, scambiando gli alimenti e variando l'alimentazione assecondando il proprio gusto personale.

6 - Concediti un dolce ogni tanto – Una gratificazione ogni tanto è un piccolo premio che ci si può concedere e che aiuta a mantenere alta la motivazione. Il problema è che i dolci sono ricchi di zuccheri semplici e grassi, poco adatti quando si è a dieta. Si possono però preparare dessert con poche calorie, ad esempio sostituendo ad esempio il burro con lo yogurt, e utilizzando molta frutta: per regalarsi la gioia di un goloso fine pasto.