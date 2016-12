In linea con gusto

07:00 - Estate, tempo di bilanci, ma anche di attenzione per la bilancia. Le giornate più lunghe, le vacanze in arrivo e il ritrovato tempo libero costituiscono l'occasione giusta per prendersi cura della propria salute, a partire dal miglioramento delle proprie abitudini alimentari; via libera allora a frutta, verdura, paste fredde, frullati di frutta e insalatone, scelte fresche e prive di grassi che non appesantiscono la digestione e aiutano la linea. Scegliere un menu leggero e sano non significa però privarsi di qualche piccola golosità: ecco come sopravvivere all'estate prendendoti cura della tua salute, senza ingrassare.

Pasta, che passione - Le maniache della dieta mettono al bando i carboidrati. Per poi scoprire che, in giuste dosi, non incidono sulla linea e regalano buon umore. L'importante è non mangiare troppo spesso cibi ricchi di lievito e acqua, come il pane e la pizza, che possono fermentare e creare accumuli d'aria. Inoltre, è bene variare. Va benissimo la pasta, da alternare a riso integrale, minestre di cereali e cous cous con verdure.



Sale: sì o no? Nì - Il sale non è un amico della linea. Ma questo non significa che dovete eliminarlo del tutto. Per l'acqua della pasta è ottimo il sale marino integrale. Contiene più sali minerali di quello raffinato e ha un sapore più deciso. Così se ne usa di meno. Per carni e insalate, mescola un cucchiaino a due di erbe.



Una fetta di dolce - Prepararli light: invece del saccarosio (o zucchero tradizionale), usa il fruttosio. A parità di calorie ha un potere dolcificante 3-4 volte superiore, quindi se ne può usare di meno.



Quell’irrefrenabile voglia di cibo trash - Patatine fritte, hamburger, salse varie…che noia doverlo sempre evitare! In realtà, il fast food non è cibo completamente proibito. Il metabolismo è regolato dal sistema nervoso centrale, che controlla anche le emozioni. Così quando una persona è serena, il rapporto tra le calorie introdotte e quelle bruciate è in equilibrio. Ogni tanto concediti un po’ di cibo trash, se ne senti il bisogno “psicologico”: la rinuncia potrebbe tradursi in un'abbuffata il giorno dopo.



Formaggi, che tentazione! - Se ti piacciono i sapori caseari è impossibile farne a meno. Ricorda che il calcio contenuto nel formaggio è indispensabile per tutte le reazioni biochimiche del sistema nervoso centrale. Eliminarlo vuol dire aumentare il rischio di osteoporosi e rallentare il metabolismo.