In forma con la dieta South Beach

Ideata dal dottor Arthur Agatston, direttore del centro di prevenzione delle patologie del cuore del Mount Sinai di Miami Beach, in Florida, la dieta South Beach mira a regolare il consumo dei carboidrati, responsabili di un circolo vizioso che porta ad ingrassare.Muove dall'assunto che i carboidrati hanno la peculiarità di essere digeriti troppo velocemente, fattore che innalza il livello di insulina nel sangue, l'ormone che ha sia la funzione di regolare l'utilizzo dello zucchero da parte dell'organismo sia quella di stimolare l'immagazzinamento dei grassi nelle cellule adipose. Se i livelli di insulina sono alti, si rischia non solo un accumulo di adipe sul corpo, ma anche un desiderio di consumare più carboidrati.

Perché più gli zuccheri vengono sintetizzati dall’organismo (consumati e/o immagazzinati) più questo sente il bisogno di riceverne degli altri. Si innesca così un circolo vizioso. La dieta South Beach ha l’obiettivo di disinnescarlo, introducendo i carboidrati “buoni” a favore di quelli “cattivi”.



Come funziona

Va chiarito subito che la Dieta South Beach “non affama”, dato che punta sugli spuntini strategici per placare eventuali morsi della fame. Si divide in 3 fasi che mirano a disintossicare l’organismo dagli eccessi di carboidrati.



Fase 1

Dura 14 giorni in cui sono vietati pane, riso, patate, pasta, prodotti da forno, frutta, alcuni vegetali come carote, pomodori, cipolle, barbabietole e mais e qualsiasi bevanda alcolica, birra compresa. In questa fase si perde la maggior parte del peso: dai 4 ai 6 kg in tutto.



Fase 2

Completata la fase iniziale, i carboidrati vengono reintrodotti gradualmente, e quindi quei cibi vietati nelle prime due settimane possono essere riportati a tavola, ma solo in quantità molto limitate. Tale regola dura fino a quando non si raggiunge il peso desiderato.



Fase 3

Se il peso raggiunto è soddisfacente, si entra nella fase finale della dieta che coincide con le abitudini quotidiana: disintossicati finalmente dall’eccesso di carboidrati, si torna a mangiare normalmente. Senza essere ossessionati dal desiderio di carboidrati. Si assumeranno così porzioni giuste di carboidrati, ben lontane dagli eccessi consumati prima di iniziare la dieta South Beach.