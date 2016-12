Dieta Bioimis: un percorso dimagrante personalizzato

07:00 - Mangiare fino a sazietà senza preoccuparsi delle calorie è il sogno gastronomico di tutti. Se, nonostante l’introito alimentare, si perde qualche chilo in eccesso, allora siamo nel campo dell’utopia. Eppure con la dieta Bioimis tutto questo può trasformarsi in realtà. Si tratta di un programma personalizzato che individua i cibi con le proprietà biochimiche più adatte al nostro metabolismo.

Mangiando i cibi giusti, possiamo perdere dai 4 ai 10 chili al mese, grazie a un programma personalizzato.



La formula è innovativa: ci si registra sul sito www.bioimis.com e si viene contattati per fissare un appuntamento a casa propria con un consulente specializzato. In tutto il percorso dimagrante, si viene seguiti da uno staff di coach, supervisionati da biologi, nutrizionisti e medici. I primi due-tre mesi (a seconda del peso di partenza) sono mirati alla perdita dei chili di troppo, i successivi per mettere a punto menu equilibrati, costruiti con gli alimenti più adatti alla persona.



Durante il corso della dieta, si beneficia del supporto offerto attraverso il customer service o la piattaforma online di Bioimis: strumenti attraverso i quali si possono comunicare le variazioni di peso e le misure (addome, fianchi, cosce, ginocchia, caviglie) per correggere, di volta in volta, in base ai risultati raggiunti, l’alimentazione ed eventuali errori alimentari.





Dato che la dieta è personalizzata, non impone particolari rinunce. Bisogna scartare i prodotti industriali (cibi pronti, snack e salse), diminuire il consumo di zucchero e sale da cucina, e condire con olio extravergine d’oliva. I tre pasti principali, pranzo, colazione e cena, prevedono cibi e combinazioni diverse da persona a persona.



L’assenza di pasti sostitutivi e tisane miracolose è un punto a favore della dieta Bioimis che, anziché proporre digiuni forzati e conteggi delle calorie, invita a consumare cibi naturali, nutrirsi a sazietà, senza porre limiti all’olio extravergine d’oliva. In più, permette di conoscere le diverse proprietà dei cibi, che fanno bene alla propria salute. Il regime alimentare proposto è equilibrato e contempla le giuste quantità di carboidrati e un adeguato apporto di proteine, frutta e verdura.



Per tutto il percorso si instaura un vero e prorpio rapporto con il proprio consulente, che ci segue passo dopo passo nei miglioramenti raggiunti. Il tasso di soddisfazione di chi ha provato la dieta Bioimis è molto alto, per scoprirlo basta consultare le numerose testomonianze riportate sul sito www.bioimis.com.