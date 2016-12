Da Rimini i capolavori d'arte dolciaria

08:00 - All'edizione 2014 del Sigep di Rimini, il Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria e Panificazione artigianali, ogni goloso trova le sue dolcezze preferite, per la gioia del palato e degli occhi: c'è perfino una statua di cioccolato che raffigura Papa Francesco a grandezza naturale. E poi una vera collezione di torte scultura, realizzate dagli artisiti del cake design, così belle e preziose da far parere proprio impossibile l'idea di mangiarle; e ancora gelati per tutti i gusti, pasticceria artistica e pane capolavoro, da gustare in tutti i modi possibili. La 35esima edizione del Sigep continua fino a mercoledì 22 gennaio.