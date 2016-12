12 giugno 2014 Conquista un corpo sexy mettendo gli ingredienti giusti nel piatto Pelle di seta, caviglie sottili e linea affusolata: il sex appeal di una donna emana anche dai piccoli dettagli. Che puoi “tenere sotto controllo” modificando le abitudini alimentari Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Non basta limitare il consumo dei grassi, bere tanta acqua e fare una regolare attività fisica per restare in forma. Se nonostante le abitudini sane, la pelle non è come la vorresti, i gonfiori restano e la pancia fa fatica ad appiattirsi, forse è il caso di aggiungere qualche trucco in più, che possono aiutare a sentirti al top.

Liberati dalla ritenzione idrica

Papaya e tarassaco possono aiutare - Piedi e caviglie gonfi? Non sono molto belli da vedere quando indossate un paio di sandali o decolleté. La colpa potrebbe essere della ritenzione idrica. Questo problema si manifesta soprattutto durante il ciclo mestruale. Paradossalmente la ritenzione idrica si verifica quando il corpo non assume abbastanza acqua. Per assumere liquidi sani e ricchi di vitamine, fai scorta di frutta ricca di acqua come la papaya. Contro la ritenzione idrica, prova anche un integratore a base di tarassaco, che aiuta il fegato a eliminare le tossine.



Per una pelle liscia

Mangia semi e carne di manzo - Lo zinco è un minerale essenziale che favorisce la riparazione dei tessuti sia per via interna che esterna. Ottimo per acne, irritazioni della pelle e infiammazioni, lo zinco è la soluzione ideale per una pelle liscia come la seta. I semi di sesamo e di zucca, la carne di manzo e agnello sono grandi fonti di zinco. In alternativa si può assumere un integratore a base di questo prezioso sale minerale.



Contro i gonfiori

Mangia crudo - Al posto dei cibi cotti ed elaborati, mangia crudo. I cibi cotti con l’olio possono causare gonfiori, quindi scegli più spesso un’insalata fresca invece del solito soffritto. Nel corso della giornata, fai spuntini con frutta e verdura cruda (come carote e sedano) invece dei cracker e degli snack elaborati. Oltre a fare un favore al tuo fisico, risparmierai tanto tempo in cucina.



Per appiattire la pancia

Mangia frutta, verdura e cicoria - Se vuoi una pancia piatta, assicurati di assumere abbastanza fibre, per avere un intestino regolare. Frutta, verdura, legumi, noci e semi ne contengono molta, ma i broccoli e altre crucifere possono causare la formazione di gas. Quindi, riducine il consumo. Se ti senti gonfia, assumi compresse a base di radice di cicoria e di carbone vegetale.



Per facilitare la digestione

Mangia yogurt e ananas - Se soffri spesso di gonfiori e avverti la sensazione che il tuo corpo non lavori come dovrebbe, il tuo apparato digerente potrebbe avere bisogno di una mano. Probiotici naturali come lo yogurt con fermenti vivi, oltre agli enzimi digestivi contenuti nell’ananas e nello zenzero, aumentano il livello di batteri amici dell’intestino. Avrai una digestione più sana e un transito più agevole nel tratto digestivo. Così dirai addio ai gonfiori, alle digestioni complicate e all’arietta.