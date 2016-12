Come scegliere la palestra: una guida alla sicurezza

07:00 - Dopo la pausa estiva, al rientro in città cresce la voglia di rimettersi in forma e ritagliarsi momenti di sfogo e relax. Così ci si iscrive in palestra, anche in previsione dell’inverno, quando allenarsi all’aperto diventa più difficile. Sull’onda dell’entusiasmo, però, si rischia di preferire semplicemente il centro più comodo, senza dare troppa importanza agli altri dettagli. Invece è importante fare attenzione ad alcuni fattori indicativi, che possono rivelare se il centro è sicuro e professionale.

Informazioni chiare

Prima di sottoscrivere l’abbonamento alla palestra, è importante innanzitutto chiedere di poter visionare la struttura, così da controllare tutti i parametri per poter valutare il centro, come igiene, sicurezza e pulizia. È fondamentale poi ricevere informazioni dettagliate su ciò che comprende l’abbonamento che si sottoscrive. Bisogna avere ben chiaro ciò che si acquista (corsi, piscina, orari) per non incorrere in spiacevoli errori durante l’utilizzo delle strutture. Le palestre più serie al momento dell’iscrizione, fanno sottoscrivere un regolamento interno, in cui sono indicati i diritti e i doveri reciproci dei clienti e del centro.



Attrezzature sufficienti

Le attrezzature sono fondamentali in una palestra. Bisogna controllare innanzi tutto che siano proporzionate al numero degli iscritti. Se ogni volta bisogna aspettare il proprio turno, perché tutti gli attrezzi sono occupati, significa che la palestra non è ben fornita. Questa regola non vale solo per i macchinari come le cyclette o i tapis roulant, ma anche per i piccoli attrezzi, come le cavigliere o i pesi.

Inoltre, è bene controllare che siano pulite e in buono stato: tracce di ruggine, tappeti logori, display malfunzionanti indicano scarsa attenzione da parte del centro.

Una buona palestra offre anche una certa varietà di corsi e attività, in diversi orari della giornata. Gli addetti alla reception dovrebbero essere molto disponibili e pronti a illustrare le diverse proposte.



Ambienti a norma

Non conta solo l’igiene degli ambienti, ma anche la loro sicurezza. Per questo è bene controllare che abbiano alcuni requisiti fondamentali: ricambi d’aria sufficienti (se si sente odore di “chiuso” significa che lo spazio è insufficiente e troppo affollato e che le finestre non vengono tenute aperte abbastanza), temperature equilibrate (non deve fare troppo caldo o troppo freddo), scale e ascensori a norma (per esempio, con l’accesso anche alle persone diversamente abili), uscite di sicurezza e vie di evacuazione ben segnalate.

Inoltre, gli spazi non devono essere angusti, né si deve avere la sensazione di eccessivo affollamento; ci si deve poter muovere ovunque senza difficoltà e in totale sicurezza, anche negli spogliatoi.



Personale qualificato

Il personale del centro deve essere professionalmente preparato: tutti devono seguire costantemente corsi specifici per la sicurezza (legge 626 e seguenti), sia gli addetti alla reception (che devono sapere fronteggiare situazioni di evacuazione, di emergenza, black out eccetera) sia il personale tecnico presente durante i corsi o in sala.

Per questo, prima di iscriversi in palestra è bene informarsi per sapere se il personale ha frequentato e continua a frequentare questi corsi, magari chiedendo