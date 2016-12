4 settembre 2014 Al rientro dalle vacanze mi metto a dieta Il menu per smaltire qualche chilo di troppo accumulato in vacanza o per mantenere la linea conquistata Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:00 - Lo schema alimentare che vi proponiamo è studiato per una dieta settimanale di 5 pasti al giorno: sabato e domenica sono liberi, ma non bisogna esagerare con le porzioni. Oltre al pranzo e alla cena sono previsti 2 spuntini quotidiani, uno a metà mattina e l’altro nel pomeriggio, e una prima colazione tipo.

È sufficiente combinare la colazione e i 2 spuntini prescelti con una delle proposte pranzo e cena. Se non si supera la dose quotidiana di 20 ml di olio extravergine d’oliva (equivalenti a 4 cucchiai da tè), i menu proposti apportano circa 1200 calorie e permettono, perciò, di perdere fino a 2 chili in 7 giorni.



Il menu tipo per 5 giorni di dieta



1° giorno

Pranzo

petto di tacchino alle erbe con pomodori in insalata

Cena

80 g di penne al pomodoro; 300 g di melanzane grigliate con aglio e prezzemolo; 1 papaya.



2° giorno

Pranzo

insalata mediterranea al rosmarino con sgombro

Cena

80 g di riso saltato in padella con 60 g di gamberetti, 1 pomodoro (150 g) e 100 g di zucchina; 180 g di ananas



3° giorno

Pranzo

Insalata di cipolla rossa e finocchio con ravanelli

Cena

180 g di spezzatino di carne magra di coniglio con pomodoro; una coppetta (100 g) di frutti di bosco conditi con succo di limone



4° giorno

Pranzo

sandwich di tonno con salsa di senape

Cena

150 g di minestrone di verdure; 120 g di carpaccio di polpo al limone; 150 g di patate lese



5° giorno

Pranzo

carciofi e peperoni con cipolla allo yogurt

Cena

200 g di sogliola ai ferri; 250 g di spinaci lessi; 1 kiwi



Gli spuntini

2 carote crude, tagliate a bastoncini o grattugiate con un cucchiaio di limone

1 mela o 1 pera

150 g di fragole fresche al limone

1 yogurt magro alla frutta (120 g)

120 ml di centrifugato di mela e carota



I cibi antipigrizia

Al rientro delle ferie può accadere di sentirsi stanchi anche dopo un periodo di svago e riposo. In vacanza, l’energia vitale scorre con i nostri ritmi e i nostri tempi. Al rientro, invece, si può risentire dell’improvviso impatto con la ripresa degli impegni e con gli orari pianificati. Questo malessere si combatte mantenendo uno stile di vita meno pigro, con attività fisica regolare e con una dieta ricca di alimenti antiossidanti come pomodori, peperoni, frutti di bosco, pesce. Sì, dunque, al consumo di frutta e verdura di stagione, ricche di vitamine, e a cotture semplici come la griglia o il vapore. Per condire usare olio extravergine d’oliva, poco e possibilmente a crudo. Al bando, invece, i cibi complessi, i condimenti pesanti, il fumo e l’alcol.