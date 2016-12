Vittoria Schisano: "Io, ex Narciso su tacco 12"

14:49 - “Diventata donna” a 31 anni, la bella attrice (sino a poco tempo fa per l’anagrafe si chiamava Giuseppe) ci parla della sua nuova bellezza conquistata.

Vittoria, se dico bellezza cosa ti viene in mente?

Una donna con tacco 12 e capelli fluenti.

Mi pare di riconoscere questa donna… Che nome le diamo?

Il nome dallo tu (ride).

Da 1 a 10 quanto ti piaci?

Direi 9. C’è sempre una percentuale di miglioramento. Oggi per esempio è uno di quei giorni in cui non mi piaccio. Ma credo capiti a tutte le donne di svegliarsi, guardarsi allo specchio e dire no.

Ti assicuro che è una percezione solo tua. Sei incantevole

Prima mentre ero ferma ad un semaforo un ragazzo ha tirato giù il finestrino e mi ha detto “Che belle mani, ti va un caffè?”. Io ho sorriso e me ne sono andata.

Perché? Non era avvenente?

In realtà quando mi sveglio così anche i complimenti mi infastidiscono.

C’è qualcosa di te che proprio non ti piace?

No, mi piaccio al cento per cento. E anche se ci fosse non te lo direi. Non si svelano cose segrete…

Cosa dovrei fare per carpirti il segreto?

Dovresti scoprirlo da solo (ride)

Tu a 31anni sei diventata donna. Come è cambiato il rapporto con la bellezza?

Non è cambiato. Sono sempre stata un’esteta, mi piace tutto ciò che è bello.

Anche nel rapporto con gli uomini?

No, in un uomo guardo il fascino. Il troppo bello è stucchevole. Lego invece la bellezza al mondo femminile. Sono affascinata dalle donne, a prescindere dall’età. Se vedo una settantenne con piega perfetta, giusto tacco e trucco impeccabile resto ammaliata.

Pur essendo assolutamente d’accordo, ammetti che è singolare come cosa

Perché mai? Si pensa che la bellezza appartenga alla giovinezza. Io credo invece che ti accompagni e non conosca stagioni.

E in un uomo quindi cosa ti colpisce?

L’altezza, la barba, le mani. E i piedi, li trovo molto erotici. Mi piacciono molto anche i tatuaggi.

A parte i tatuaggi allora potrei essere il tuo uomo ideale

Sì, hai anche i capelli alla Lupin, altra cosa che mi fa impazzire (ride).

Come deve essere la mano di un uomo per colpirti?

Grossa, maschile. Deve dare sicurezza, protezione, essere forte. Ma deve saper accarezzare, ed essere dolce quando sfiora il corpo di una donna.

Sei pronta per la prova costume?

Si.

Beata te! Parliamo di outfit. Si improvvisa un week end di lavoro, cosa metti in valigia?

Scarpe tacco 12, di quelle che lasciano il piede nudo anche d’inverno. Jeans. Tubino nero. E camicia bianca. Classici con cui copro tutta la giornata. Basta l’accessorio giusto per passare da un appuntamento di lavoro ad un aperitivo con gli amici senza doversi cambiare.

Accessori must?

Borse e gioielli.

Mi racconti la tua giornata tipo?

Quando non lavoro, vado a correre e mi godo Roma. Incontro amici per un caffè o per una centrifuga. E poi sono appassionata di Interior Design.

Dai, nessun rituali di bellezza mattutina?

Be si. Dopo la doccia metto creme, cremine, protezione solare. E poi mi trucco.

La vanità non fa assolutamente parte di te…

Confesso di specchiarmi spesso, sono molto civetta. E faccio la piega tre volte a settimana. Sai qual è la paura più grande quando mi trovo per più giorni in una città nuova?

Quale?

Non sapere da quale parrucchiere andare, è un vero dramma. Ho sempre avuto la passione per i miei capelli. Da piccola pettinavo le bambole. Poi ho spesso e ho iniziato con me stessa.

Anche da Giuseppe eri così Narciso?

Sì, ho sempre avuto un’attenzione molto alta per la bellezza. Ma non è narcisismo. È volersi bene. Crema, manicure, dieta equilibrata, sono solo un modo per rispettare se stessi, e quello che la vita ti ha dato.

Consigli per un outfit impeccabile. Per un aperitivo sulla spiaggia?

Abito lungo, bianco, svolazzante. Di quelli larghi che lascia intravedere la fisicità quando il vento li accosta sul corpo. E poi piedi nudi e capelli sciolti

Per la prima di un film?

Tacco 12, abito color oro.

E a cena con uomo che vuoi sedurre?

Qualcosa di rosso. Abito, rossetto o colore delle unghie non importa. Basta che ci sia qualcosa di rosso

Se rovistassi nel cassetto del tuo intimo?

Troveresti tanti baby doll, li uso per domire anche da sola. Non troveresti invece reggiseni.

Anche tu come Patty Pravo hai la fissa del topless?

Sì, sto spesso a seno nudo.

Chi è la donna più erotica per te?

Sophia Loren.

Sfondi una porta aperta, è la mia musa ispiratrice. E fra le nuove generazioni?

Monica Bellucci. Amo il tono della sua voce.

L’uomo invece per cui faresti follie?

Fiorello. Sono attratta dagli uomini del sud. Poi lui sa anche far ridere.

Il tuo rapporto con la chirurgia estetica?

Mai fatta. Ora puoi anche ridere (ride).

Ammetto che per un attimo sono rimasto perplesso

A parte gli scherzi, io sono pro chirurgia se intelligente. Bisogna stare attenti però a non rovinare il bello, cosa che spesso accade. Come in tutte le cose, ci va buon gusto.

La tua chicca di bellezza?

Non prendo sole. Trovo che la pelle bianca sia molto più elegante. L’uomo con un minimo di abbronzatura invece è erotico.

Quindi il tuo uomo ha piedi erotici, tatuaggi e un’abbronzatura da tronista?

Non sono innamorata (ride).

Lanciamo un appello per l’estate?

L’uomo che può conquistarmi non ha bisogno di appelli. Quando mi incrocerà, mi prenderà con la forza che piace alle donne come me. Ho bisogno di essere dominata.

Come sei vestita ora?

Jeans strappati, occhiali da sole. E canottiera, senza reggiseno. Forse per questo mi hanno fermata!