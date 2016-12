Vera Farmiga, diva vintage al motel di Psycho

Bellissima, occhi trasparenti e pelle bianchissima (“fuggo il sole come la peste, mi copro tutta dalla testa ai piedi, anche quando gioco in giardino con i bambini” ha dichiarato l'attrice), amata da Hollywood per la follia recitativa e la libertà con cui si dimena nei sui personaggi, la Farmiga in Bates Motel si è calata perfettamente nello stile fifty, strizzando l'occhio alle atmosfere ricreate a suo tempo da Hitchcock.



VESTITI - Cosi, nonostante l'ambientazione contemporanea e originale del prequel, la vediamo occuparsi del figlio psicotico indossando capi anni '50. Anni importanti per la moda, in cui le donne, abbandonata l'austerità del periodo post bellico, hanno riscoperto l'amore per gli abiti, non solo utili, ma anche belli. Ecco quindi, nelle 30 puntate andate in onda fino a questo momento, camicette perfettamente inserite nei gonnelloni, abiti a vita alta dalle forme iconiche, sottogonne e twin-set, pantaloni stile Capri, ballerine e scarpe di vernice, giacchine avvitate sulle forme asciutte e perfette della Farmiga, scollature discrete, bolerini colorati, cappotti che avvolgono con garbata eleganza la sua bellezza algida. E ancora gonne attillatissime in vita e scampanate all'orlo, fantasie floreali che danno alla durezza del personaggio un tocco di romanticismo senza tempo, tailleur Chanel dalla tipica forma “educata” e snob quanto basta. Outfit essenziali, dalle linee semplici e sinuose, che rendono ancora più oscura l'immagine di Vera, perfetta nel dimenarsi nell'amore simbiotico per Norman, perennemente in equilibrio sopra la follia.



CAPELLI - Anche le acconciature sono in totale linea con il personaggio, scritto in modo impeccabile da Carlton Cuse (Lost) e Kerry Ehrin. Pettinature da diva vintage, portate con fascino estremo e misteriosa sensualità.



IL CONSIGLIO – Se volete imitare questi stile, anche aldilà della famiglia Bates, la moda fifty pare non tramontare mai. Anzi, si può parlare di “eterno ritorno” per quegli abiti retrò larghi e all'altezza del ginocchio. Ma a meno che non siate ospiti del famigerato motel, care amiche, il consiglio è di indossare i "vecchi capi della nonna", sdrammatizzandoli con accessori colorati e di tendenza.



A cura della redazione "Bella più di prima".