Uomo narciso: ora l’epilazione si fa alle mani

I TRATTAMENTI PER L'UOMO – Se il dato curioso riguarda proprio questo aspetto della vanità maschile, dal Congresso sono emersi anche altri dati interessanti. La priorità per l'uomo è statisticamente concentrato sul volto, in particolare con il desiderio di ridurre le rughe. Quindi la tossina botulinica è il trattamento più richiesto, con un aumento percentuale del 10% rispetto al 2014. Per il filler, la richiesta è soprattutto di aumento di volume dell'arcata zigomatica. In aumento, come abbiamo visto, anche l'epilazione, soprattutto per spalle, schiena, addominali e mani. Resta il grande classico, ovvero la volontà di ridurre l'adiposità addominale e le cosiddette "maniglie dell'amore": i trattamenti qui, vanno dalla mesoterapia all'uso di apparecchiature elettromedicali.



E LE DONNE? - Per quanto riguarda il gentil sesso, invece, l'interesse maggiore continua a concentrarsi sul viso. I trattamenti più richiesti in assoluto sono quello volumizzante e quello correttivo, per correggere le asimmetrie del volto. Il filler, la cui richiesta è aumentata del 10% rispetto allo scorso anno, è sempre più richiesto da pazienti con età inferiore ai 30 anni. "Sono emersi incrementi significativi nel numero di richieste di trattamenti di medicina estetica quali filler dermici per labbra, zigomi, zona perioculare e angolo mandibolare - sottolinea Cinzia Forestiero - Una novità per quanto riguarda il filler è la rinoplastica medica. E' in aumento la tecnica del rinofiller, eseguito spesso in concomitanza con altri tipi di correzione".Al secondo posto per la donna è la richiesta della tossina botulinica, contro le rughe frontali e perioculari, seguito dalla bioristrutturazione del viso, che corregge gli inestetismi dovuti a età e a stili scorretti di vita.,



A cura della redazione "Bella più di prima"