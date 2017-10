Unghie: smalti, colori e nuances, le tendenze per la bella stagione

La primavera porta aria di rinnovamento, da mostrare a 360 gradi, fin dalla prima stretta di mano. Per questo sfoggiare una manicure curata e alla moda è una carta di presentazione importante: ecco allora qualche tendenza per la bella stagione , colta in occasione delle sfilate primavera estate 2016. Di grande attualità è il nude look , ma ci si può sbizzarrire anche con i colori accesi, con le tinte dark e con i colori pastello.

Chi ama la semplicità e la naturalezza trova una nutrita palette di colori che richiamano quello della pelle, da scegliere in base alla nuance del proprio incarnato, tra rosa, beige, sabbia e sfumature perlate. Molto delicate e sofisticate sono anche le nail art bianco avorio: l'importante è avere unghie laccate con la massima cura, anche senza ulteriori ornamenti. Chi ama la sobrietà ma vuole osare un po' di più, può anche indossare le tinte pastello, con un occhio di riguardo per quelli che Pantone ha proclamato colori dell'anno: il rosa quarzo nelle sue molteplici declinazioni, dal cipria al malva, e il blue serenity. Ci si può anche sbizzarrire con un tocco di allegria con il giallo chiaro, il verde menta, il rosa baby e il celeste.



Se invece siamo in un mood più intraprendente, possiamo vestire le nostro unghie di un intramontabile rosso, colore della passione eccellenza, sempre sensuale e seducente, in tutta la gamma delle sue sfumature. Vanno forte anche l'argento e il blu navy, altro grande classico dal tocco sofisticato e insieme sobrio. E chi ama il dark, oltre al classico nero, può provare il rouge noir.



Infine, chi desidera qualcosa di più appariscente e fantasioso non ha che da sbizzarrirsi con nail art basate su effetti ottici, grafismi e geometria milticolor, anche nelle tonalità più azzardate.