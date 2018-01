A Carnevale vale più o meno tutto, a partire dagli scherzi . Quindi perché non approfittarne per sbizzarrirci con unghie che vogliono essere protagoniste del nostro outfit, che si sia in maschera o anche no? Se desideriamo un effetto duraturo gel e smalti semipermanenti saranno perfetti, ma se osare troppo non fa per noi possiamo tranquillamente stendere dello smalto su cui disegnare quello che più ci piace. Ecco dunque dunque qualche idea , ma non dimentichiamo che chi più ne ha, più ne metta !

Unghie, a Carnevale la nail art sarà così Istockphoto 1 di 15 Istockphoto 2 di 15 Istockphoto 3 di 15 Istockphoto 4 di 15 Istockphoto 5 di 15 Istockphoto 6 di 15 Istockphoto 7 di 15 Istockphoto 8 di 15 Istockphoto 9 di 15 Istockphoto 10 di 15 Istockphoto 11 di 15 Istockphoto 12 di 15 Istockphoto 13 di 15 Istockphoto 14 di 15 Istockphoto 15 di 15 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Se siamo abitué della manicure e le nostre estremità sono curate e vezzeggiate tutto l'anno, non possiamo perdere la ghiotta occasione che ci si presenta.

A Carnevale avremo la possibilità di abbinare le unghie al nostro travestimento, basterà un tocco in più o qualcosa di diverso che le renda particolari ed originali. Puntiamo su qualcosa di inusuale e soprendente, magari osando nail art 3D se le unghie sono ricoperte in gel, o con temi che riprendano i colori del nostro vestito se non vogliamo abbandonare lo smalto.

Non dimentichiamo che la nail art può essere anche semplicemente abbinata al trucco qualora non ci sentissimo a nostro agio nell'indossare un costume.



Ultra violet: è il colore del momento, magari da abbinare a labbra che si vogliono far notare. Unghie viola che possono essere in tonalità più tenui o glitterate, di certo non possiamo proprio rinunciarvi.



Pierrot style: il bianco e nero sono semplici da abbinare e sempre d'effetto. Per essere in linea con la festa, ma senza esagerare.



Evergreen: in realtà, dovrebbe essere un "ever-Red", perché il rosso va sempre e comunque di moda. Sensuali e trendy... meglio di così.



Come coriandoli: in linea con lo spirito del Carnevale, ogni unghia di un colore diverso sarà una ventata di allegria. Per un look a tutto colore.



W la discrezione: colori tenui, ma con brio. Un pallido rosa, o una nuance nocciola, da abbinare a un'unghia a contrasto, magari glitterata. Perché l'eleganza è questione di dettagli, anche quando la trasgressione è ammessa.



Profondo blu: che sia estate o inverno, il blu è sempre trendy. Per Carnevale, possiamo abbinarlo al bianco per un effetto ghiaccio, perfetto per la stagione fredda. Brrrrrrrrrr