Un Natale dal make-up tutto oro e argento

Ed eccolo il Natale. Tante e tante le novità per il make-up ispirate a questo periodo dell'anno. La collezione che Chanel presenta quest'anno si chiama Plumes Precieuses , è ispirata proprio alle piume. Per gli occhi Les 5 Ombres De Chanel , l'iconica palette, contiene cinque colori eleganti bianco argentato e oro antico, duo di grigi uno con sottotono lavanda e uno con sottotono viola. Immancabile, il nero, abbinabile a ciascuna delle altre tonalità. Stylo Yeux Warterproof or Blanc , invece, è una matita perfetta per illuminare lo sguardo e allargarlo, i make up artist Chanel consigliano di applicarlo nell'angolo dell'occhio per un vero tocco di classe. Illusion D'Ombre è una tonalità pesca da usare sia da sola sia in abbinata con gli ombretti della palette.

Per Dior c'è la collezione Golden Shock. Ammirabile come sempre per la cura del packaging, destinato a diventare vero e proprio materiale da collezione, il colore iconico rimane sempre l'oro. Sono disponibili due palette della linea 5 Couleurs Eyeshadow, Golden Reflections contenenti oro chiaro, oro scuro, nude dorato, argento con riflessi oro e verde scuro con sottotono blu, la Golden Shock, invece, porta al suo interno un nude rosato, oro brillante, oro, prugna e oro con sottotono malva. La prima palette è più indicata per la sera, mentre quest'ultima anche per il giorno.

Guerlain nella sua collezione per Natale 2014 propone per gli occhi Ombres Couleurs Fusionnelles, Effets Vibrants. Due palette di ombretti che si fondono a meraviglia con la pelle, per un risultato maquillage iridescente. L'armonia 10 Cygne Noir unisce nero con paillette argentate, e un prugna dai riflessi ramati, per finish intensi e raffinati che diventano ipnotici la sera. L'armonia 11 Cygne Blanc associa un "rosa tutù" argentato e un bianco ghiacciato, per donare alla pelle un effetto fresco, puro e splendente anche in pieno giorno.