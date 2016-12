Un Natale da sbizzarrirsi con il make-up

07:00 - Arriva il Natale. Parola d’ordine, sbizzarrirsi. Per gli amanti del make-up c’è davvero di tutto. Palette, confezioni regalo con dentro ogni piacevole coccola per il proprio viso. Le collezioni delle case cosmetiche diventano infinite. Per Mac Cosmetic, per esempio, propone Lightness of Being, una collezione che va un po’ fuori dagli “schemi” rispetto a ciò che ci aspetteremmo per Natale, infatti si dedica completamente ai colori pastello: rossetti molto tenui, smalti nude sono i punti di forza di questa particolare collezione. Mac, però, si distingue anche per la collezione a firma Prabal Gurung, con una serie di gioielli creati dallo stilista nepalese: packaging dorati, o dai colori accesi per questa nuova e originale collezione.



Givenchy punta invece sulla Folie de Noirs una collezione Make-up Natale 2014 scintillante, ma con una palette dai toni molto cupi e scuri. Anche il rossetto proposto in questa collezione, ha un color prugna intenso con glitter, come da sfilate, con quel sapore di fiabesco. Sarà sicuramente un oggetto per Capodanno. Pupa, invece, propone la collezione Snow Queen una linea simpatica, come ogni Natale Pupa con stelle, orsi, cristalli e conigli.



Kiko, ha invece a che fare con Luxurious, puntando tutto sull’eleganza con l’oro in primo piano, con prodotti particolari dedicati sia agli occhi che al viso. Uno dei prodotti più belli è sicuramente il fondo dalle diverse tonalità di terra che dona al viso una luminosità davvero bellissima. Anche Sephora oltre a proporre tutte le collezioni delle migliori case cosmetiche propone nuove linee in edizione limitata: come la linea Grey Obsession si in cui smalti e ombretti si vestono di argento in 6 diverse declinazioni di grigio e un top coat confetti.