Un'estate senza pensieri per la testa: prenditi cura dei tuoi capelli

La prima regola da seguire è quella di munirsi sempre di un cappello, in paglia o in cotone, o in alternativa, anche di un foulard, tanto in voga in questa stagione. Dopo l'esposizione, una volta rientrati a casa, eliminate ogni residuo di sabbia e sale, lavandovi i capelli con acqua tiepida e poi facendo un risciacquo con acqua fredda per renderli più lisci e lucenti. Sotto la doccia usate shower shampo with balm e hydrating cream della linea creative walk beach di cotril: contengono filtri solari di ultima generazione che proteggono dai raggi UVA e UVB, permettendo di reidratare il capello in profondità e di proteggerlo durante e dopo l’esposizione al sole. Lo shampoo doccia con balsamo garantisce un ottimo potere condizionante e idratante, per un capello morbido e lucente; la crema idratante e rivitalizzante per capelli stressati e danneggiati dall’esposizione a sole, vento, cloro e salsedine restituisce vitalità e lucentezza.

Infine, almeno in estate, evitate di usare il phon o la piastra e sostituite i pettini e le spazzole di metallo o di plastica con quelle in legno.



In nostro soccorso arrivano come sempre le magie della cosmetica, con tanti prodotti pensati ad hoc per l’hair care estivo in grado di proteggere la luminosità, l’idratazione e il colore dei capelli, preservandoli dalle aggressioni esterne. Cera d’oliva per nutrire la fibra, estratti di calendula, salice e rosmarino per idratare e ammorbidire e olio di ricino per conferire luminosità: ecco l'ondata di freschezza che arriva da Phytoplage, una linea creata ad hoc per il benessere e la lucentezza dei capelli composta da olio e voile protettivi. Il primo è uno spray invisibile da spruzzare prima dell'esposizione ai raggi solari e cura i capelli ultra secchi e rovinati. Il secondo, invece, è un siero solare invisibile e non grasso che sublima tutti i tipi di capelli, donando loro volume e leggerezza, senza rinunciare a un’elevata protezione.



Basilico, menta e carvi, invece, sono gli ingredienti speciali dello spray districante extradelicato della gamma Naturia che apporta confort, morbidezza e benessere, rispettando i capelli, anche i più fragili. Le foglie di basilico contengono un olio essenziale dalle virtù purificanti e tonificanti, mentre il suo profumo speziato e fresco gli conferisce proprietà aromatiche equilibranti. Le foglie di menta hanno un potere lenitivo, purificante e rinfrescante sul cuoio capelluto; infine l’olio essenziale estratto dai semi di carvi è stato selezionato per il suo profumo delicato e le sue virtù aromatiche. Da utlizzare ogni volta che lo si desidera, è indicato per tutta la famiglia e va vaporizzato sui capelli puliti e ancora umidi. Un'altra novità, e per questo in farmacia da settembre, è il primo balsamo Dercos con Aminexil che rinforza la fibra in profondità dalla radice alla punta, per capelli visibilmente più forti, protetti dalle aggressioni esterne e dalla rottura tipica dei mesi post-estivi.



Anche gli oli solari Bariésun assicurano al cuoio capelluto più delicato e sensibile una protezione solare ottimale. Dalle texture evanescenti, non grasse e dal “tocco secco”, sono adatti sia per donne che per uomini. Emollienti e resistenti all’acqua, sono utilizzabili anche sui capelli per proteggerli dalla disidratazione e preservarne la bellezza naturale. Presenti in due inidici di protezione solare: alta (SPF30) e molto alta (SPF50+). Utilizzarli è davvero semplice: basta applicarli generosamente 15 minuti prima di ogni esposizione solare e ricordarsi, tra un tuffo e l'altro, di rinnovare ogni due ore l'applicazione.